Марнер об отсутствии России на ОИ: «Не хочу в это влезать. Вокруг очень много политики, но это квалифицированная сборная»

Митч Марнер об отсутствии России на ОИ: не хочу в это влезать.

Нападающий сборной Канады Митч Марнер прокомментировал отсутствие сборной России и Александра Овечкина на Олимпиаде-2026.

«Разумеется, Овечкин – особенный игрок, даже великий игрок, но не хочется вмешиваться во все эти обстоятельства.

Сборная России здесь? Я не знаю, очень много политики вокруг сейчас, я точно не хочу в это влезать. Но, безусловно, эта команда особенная и очень квалифицированная», – сказал Марнер.

