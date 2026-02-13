Артур Хайруллин о смерти экс-игрока КХЛ Артема Федорова: «Говорят, что причина – рассеянный склероз. Ужас. 32 года всего»

Артур Хайруллин: причина смерти Артема Федорова – рассеянный склероз.

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин рассказал о причине смерти Артема Федорова . Информация об уходе экс-хоккеиста из жизни появилась 9 февраля.

«Говорят, что причина смерти бывшего нападающего «Динамо », «Спартака » и СКА Артема Федорова – рассеянный склероз. Ужас. 32 года всего», – сказано в сообщении Хайруллина.

Федоров провел в FONBET КХЛ 376 матчей с учетом плей-офф и набрал 169 (66+103) очков. Он завершил карьеру в феврале 2023 года после расторжения контракта с «Сочи ».

Рассеянный склероз – хроническое аутоиммунное заболевание центральной нервной системы, при котором иммунная система атакует оболочку нервных волокон. Это приводит к нарушению проводимости импульсов в головном и спинном мозге, вызывая разнообразные симптомы: слабость, онемение конечностей, нарушения зрения и координации.

Полностью излечиться от рассеянного склероза невозможно, но современная терапия (ПИТРС) позволяет замедлить прогрессирование.