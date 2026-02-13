Гэри Беттмэн: «Когда НХЛ, НХЛПА и ИИХФ сотрудничают – хоккейный мир в лучшем положении. Продолжим взаимодействие с Тардифом, чтобы игра развивалась»
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн поделился мнением о развитии хоккея вместе с ИИХФ и ее президентом Люком Тардифом.
«Когда НХЛ, Ассоциация игроков НХЛ (НХЛПА) и ИИХФ сотрудничают и взаимодействуют, хоккейный мир находится в лучшем положении. Это дает нам возможность развивать игру там, где наши позиции не так сильны, как в Северной Америке.
Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с Люком Тардифом, чтобы игра продолжала развиваться. Это наша цель. Чем больше мы сделаем вместе, тем лучше будет для всех», – сказал Беттмэн.
Следующим совместным турниром для НХЛ, Ассоциации игроков НХЛ и ИИХФ должен стать Кубок мира-2028.
Беттмэн о России на Кубке мира-2028: «Будем следить за тем, что делает международное сообщество. Для нашей игры будет лучше, если мы сможем избежать геополитических проблем»