Исаков об ОИ: «Следить буду, главный вопрос – где найти время. Сейчас у «Торпедо» самый важный отрезок регулярки – хочется сконцентрироваться на наших матчах»
Исаков об ОИ: следить буду, главный вопрос – где найти время.
Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков заявил, что планирует следить за хоккейным турниром на Олимпиаде.
– Вы будете следить за Олимпиадой?
– Главный вопрос – где найти время. Сейчас у нас самый важный отрезок регулярного чемпионата, хочется больше сконцентрироваться на наших матчах.
Я буду следить за результатами Олимпиады, в свободное время посмотрю многие матчи. Но конкретных фаворитов у меня нет, – сказал Исаков.
Исаков о 3:4 от «Ак Барса»: «Единственное, в чем я точно не могу упрекнуть команду – это в самоотдаче. Много событий произошло – как положительных, так и отрицательных»
