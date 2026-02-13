Исаков об ОИ: «Следить буду, главный вопрос – где найти время. Сейчас у «Торпедо» самый важный отрезок регулярки – хочется сконцентрироваться на наших матчах»

Исаков об ОИ: следить буду, главный вопрос – где найти время.

Главный тренер «Торпедо » Алексей Исаков заявил, что планирует следить за хоккейным турниром на Олимпиаде .

– Вы будете следить за Олимпиадой?

– Главный вопрос – где найти время. Сейчас у нас самый важный отрезок регулярного чемпионата, хочется больше сконцентрироваться на наших матчах.

Я буду следить за результатами Олимпиады, в свободное время посмотрю многие матчи. Но конкретных фаворитов у меня нет, – сказал Исаков.

