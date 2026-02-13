  • Спортс
Тренер «Шанхая» Лав о «Северстали»: «Такой стиль игры нечасто встречается в Северной Америке. Очень хорошая команда»

Главный тренер «Шанхая» Митч Лав прокомментировал поражение команды от «Северстали» (2:3) в FONBET КХЛ.

– Хорошая самоотдача от ребят. В начале первого периода немного уснули и пропустили два гола, нужно было догонять, сами поставили себя в неудобное положение. Смогли добавить, в конце попали в перекладину, могли сравнивать. В этом матче было много позитивных сторон. Я не буду разочарован командой, если мы также продолжим играть.

– Кареев не доиграл матч до конца. В каком состоянии? Будет ли у Шикина шанс, если Кареев не сможет играть?

– Мне еще нужно будет проконсультироваться с медицинским штабом. Если он не сможет провести следующий матч, не могу обещать, кто конкретно сыграет. Будем надеяться только на лучшее.

– Когда качество игры дойдет до того, что команда начнет побеждать?

– Это то, над чем сегодня работаем, стараемся добавить больше креатива, грузить больше ворота соперника. Когда имеются такие проблемы, уделяешь больше внимания деталям. Особенно сейчас начинаешь уделять внимание в зоне защиты. В целом будем продолжать работать дальше и бороться.

– Можно ли рассчитывать на возвращение Бурмистрова?

– Мы стараемся использовать разных игроков на каждом матче. У нас есть определенное количество ребят, которые не играют. Мы стараемся давать им шанс. После каждого матча стараюсь смотреть на каждого игрока индивидуально, чтобы произвести изменения.

– Как считаете, команда с таким стилем, как у «Северстали», имела бы успех в Северной Америке?

– «Северсталь» – очень хорошая команда, хорошо подготовленная, с большим набором навыком, с хорошей скоростью. Такой стиль игры не очень часто встречается в Северной Америке. Хотя и требования там очень высокие, – сказал Лав.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Странные у нас какие-то журналисты. Что подразумевается под "– Как считаете, команда с таким стилем, как у «Северстали», имела бы успех в Северной Америке?"? В АХЛ наверное бы не затерялись, в ECHL были бы в лидерах, ну а в НХЛ вообще без шансов:) Лиги то разные по уровню в СА есть:)
Рекомендуем