11

В 75 лет умер крестный отец Овечкина и его первый тренер – Александр Филиппов

В 75 лет умер крестный отец Александра Овечкина – Александр Филиппов.

В возрасте 75 лет умер экс-защитник московского «Динамо», чемпион мира 1975 года Александр Филиппов. Причины смерти не уточняются.

Филиппов – первый тренер и крестный отец капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«В составе клуба Александр Николаевич стал двукратным обладателем Кубка СССР и многократным призером чемпионатов СССР.

Хоккейный клуб «Динамо» Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Николаевича», – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Первый тренер Овечкина: «Нельзя бросать «Вашингтон» и приезжать в «Динамо». Саша – главная звезда, ему здесь будут рады и через год, и через два. В НХЛ он еще может что-то выиграть»

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17707 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Динамо»
logoДинамо Москва
Александр Филиппов
logoВашингтон
logoКХЛ
logoНХЛ
logoАлександр Овечкин
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Царствие небесное. Второго отца по сути потерял Саша.
Царство небесного, пусть земля будет пухом.
Царство небесное 🙏🙏🙏
Очень приличный был защитник, помню, как надёжно он играл. Жаль...
Александр Николаевич не только первый тренер Овечкина. Он также тренировал Ковалева, Николишина, Каспера с Хаваном, Еременко, Терещенко, Миронова и других. Вечная память Динамовцу!
Навсегда в нашей памяти 🙏
Мои соболезнования
Помню, что за 10 матчей на ЧМ у него ни одного очка.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Тюкавин сыграл в падел с Овечкиным: «С легендой 🤪. Рад встрече, Ови 🤩»
12 февраля, 12:45Фото
Овечкин еще не определился с планами на следующий сезон. 40-летний форвард сфокусирован на борьбе за плей-офф с «Вашингтоном» (Сэмми Силбер)
11 февраля, 15:32
Ротенберг назвал свою версию сборной России на Олимпиаде: капитан – Овечкин, в первом звене с ним – Барбашев и Свечников, Капризов, Малкин и Кучеров – во 2-м, Гусев и Радулов – в лонг-листе
8 февраля, 12:01
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг выложил фото с Легковым: «Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне»
38 минут назадФото
Женские сборные Канады и США сыграют в финале Олимпиады-2026
57 минут назад
Олимпиада-2026. Женская сборная Канады обыграла Швейцарию в 1/2 финала, США забили 5 голов Швеции
сегодня, 22:28
В трансляции матча МХЛ появился титр с подписью «###### для вида» и именем форварда «Спартака» Филимонова. «Алмаз» принес извинения
сегодня, 22:19
Игорь Ларионов: «У Зыкова травма нижней части тела, это большая потеря. Будем идти от недели к неделе. У Бландиси небольшое повреждение, к матчу с «Адмиралом» будет готов»
сегодня, 21:53
Фетисов о Лаврове: «У нас самый лучший министр иностранных дел. Наш старший товарищ любит спорт, правда, болеет за «Спартак», но это нормально»
сегодня, 21:39
Федерация хоккея Франции отстранила Кринона от матчей после драки с Уилсоном: «Провокационное поведение Пьерра подрывает ценности нашего спорта»
сегодня, 21:25
Ларионов о слухах, что Тамбиев может сменить его в СКА: «Я пригласил его в команду. В моем возрасте заходить в лес и бояться волков… Рад, что он с нами, очень быстро нашли общий язык»
сегодня, 21:04
МИД РФ и Ассоциация любительского хоккея сыграли в честь Дня дипломата. Лавров передал приветствие, Фетисов и Якушев провели символическое вбрасывание
сегодня, 20:40
Ларионов после 4:0 с «Салаватом»: «Мы не смотрим назад, только вперед. Многие вещи начали улучшаться по одной причине: игроки стали понимать, что тренерский штаб хочет»
сегодня, 20:24
Ко всем новостям
Последние новости
Виноградов о свадьбе во время сезона: «Все случилось спонтанно, собрались узким кругом. Я с супругой больше пяти лет, познакомились на хоккее»
50 минут назад
Джереми Руа: «С каждым вратарем ЦСКА чувствуем уверенность. У нас один из лучших показателей по пропущенным голам в КХЛ, наши голкиперы хорошо проводят весь сезон»
сегодня, 20:53
Скабелка о ЦСКА: «Игра стала более цельной, появились очертания того, в какой хоккей хочет играть Никитин. Видна структура»
сегодня, 19:41
Виноградов о «Торпедо» при Исакове: «Произошли серьезные тактические перестроения. Результат налицо, делаем все правильно. Клуб готов побороться за Кубок Гагарина»
сегодня, 18:53
Вратарь «Ростова» Пузяков о фильме, оставившем неизгладимый след в душе: «Рай под ногами матерей», где особенный парнишка хотел, чтобы мама попала в рай, и повел ее в Мекку»
сегодня, 18:24
Вячеслав Буцаев: «ЦСКА набрал отличный ход и будет одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. Никитин долгое время сплачивал команду, сейчас его работа приносит плоды»
сегодня, 17:27
Дементьев об ОИ-2026: «За чехов может сыграть историческая память. Они потомки великого хоккея. Это может подстегнуть их выступить лучше»
сегодня, 17:14
Сукезе об ОИ-2026: «Жаль, что Россия не участвует, много классных хоккеистов не приехали. У россиян есть Кучеров, Овечкин, Сергачев, Малкин»
сегодня, 16:59
Ансель Галимов: «Для меня матчи с московскими командами принципиальные. Ажиотаж трибун и атмосфера»
сегодня, 16:49
Сикьюра о том, кто выйдет в финал Олимпиады-2026: «Канада и США»
сегодня, 16:10
Рекомендуем