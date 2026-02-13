В 75 лет умер крестный отец Овечкина и его первый тренер – Александр Филиппов
В 75 лет умер крестный отец Александра Овечкина – Александр Филиппов.
В возрасте 75 лет умер экс-защитник московского «Динамо», чемпион мира 1975 года Александр Филиппов. Причины смерти не уточняются.
Филиппов – первый тренер и крестный отец капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.
«В составе клуба Александр Николаевич стал двукратным обладателем Кубка СССР и многократным призером чемпионатов СССР.
Хоккейный клуб «Динамо» Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Николаевича», – сказано в сообщении пресс-службы клуба.
Первый тренер Овечкина: «Нельзя бросать «Вашингтон» и приезжать в «Динамо». Саша – главная звезда, ему здесь будут рады и через год, и через два. В НХЛ он еще может что-то выиграть»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Динамо»
11 комментариев
Царствие небесное. Второго отца по сути потерял Саша.
Царство небесного, пусть земля будет пухом.
Царство небесное 🙏🙏🙏
Очень приличный был защитник, помню, как надёжно он играл. Жаль...
Александр Николаевич не только первый тренер Овечкина. Он также тренировал Ковалева, Николишина, Каспера с Хаваном, Еременко, Терещенко, Миронова и других. Вечная память Динамовцу!
Вечная память.
Навсегда в нашей памяти 🙏
Мои соболезнования
Помню, что за 10 матчей на ЧМ у него ни одного очка.
Жаль
