Ротенберг подарил детям биографию Харламова на мастер-классе: «Сборная СССР, Суперсерия-1972, победа «Красной машины» – это наша история и мотивация для развития»

Ротенберг подарил детям биографию Харламова на мастер-классе: это наша история.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг подарил детям биографию Валерия Харламова на мастер-классе во Владимире. Книга называется «Валерий Харламов. Легенда № 17».

«Пусть это будет для ребят хорошим мотивирующим фактором. Советская сборная по хоккею, Суперсерия СССР – Канада 1972 года, победа «Красной машины» – это наша история.

Мы дарим книги, чтобы дети об этом читали. Это в том числе проект образовательный, и, конечно, мотивация для развития», – сказал Ротенберг.

Отметим, что Суперсерия-1972 закончилась с минимальным перевесом сборной Канады (4 победы, 3 поражения и 1 ничья).

Ротенберг открыл канал в MAX: «Важно, чтобы мы могли оставаться на связи в тех соцсетях, которые вам удобны. Все новости будут выходить и там. Подписывайтесь 🏒📲»