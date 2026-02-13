Ротенберг подарил детям биографию Харламова на мастер-классе: «Сборная СССР, Суперсерия-1972, победа «Красной машины» – это наша история и мотивация для развития»
Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг подарил детям биографию Валерия Харламова на мастер-классе во Владимире. Книга называется «Валерий Харламов. Легенда № 17».
«Пусть это будет для ребят хорошим мотивирующим фактором. Советская сборная по хоккею, Суперсерия СССР – Канада 1972 года, победа «Красной машины» – это наша история.
Мы дарим книги, чтобы дети об этом читали. Это в том числе проект образовательный, и, конечно, мотивация для развития», – сказал Ротенберг.
Отметим, что Суперсерия-1972 закончилась с минимальным перевесом сборной Канады (4 победы, 3 поражения и 1 ничья).
