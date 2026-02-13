  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг подарил детям биографию Харламова на мастер-классе: «Сборная СССР, Суперсерия-1972, победа «Красной машины» – это наша история и мотивация для развития»
46

Ротенберг подарил детям биографию Харламова на мастер-классе: «Сборная СССР, Суперсерия-1972, победа «Красной машины» – это наша история и мотивация для развития»

Ротенберг подарил детям биографию Харламова на мастер-классе: это наша история.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг подарил детям биографию Валерия Харламова на мастер-классе во Владимире. Книга называется «Валерий Харламов. Легенда № 17».

«Пусть это будет для ребят хорошим мотивирующим фактором. Советская сборная по хоккею, Суперсерия СССР – Канада 1972 года, победа «Красной машины» – это наша история.

Мы дарим книги, чтобы дети об этом читали. Это в том числе проект образовательный, и, конечно, мотивация для развития», – сказал Ротенберг.

Отметим, что Суперсерия-1972 закончилась с минимальным перевесом сборной Канады (4 победы, 3 поражения и 1 ничья).

Ротенберг открыл канал в MAX: «Важно, чтобы мы могли оставаться на связи в тех соцсетях, которые вам удобны. Все новости будут выходить и там. Подписывайтесь 🏒📲»

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17707 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Владимирские ведомости»
суперсерия
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
logoВалерий Харламов
logoсборная СССР
книги
детский хоккей
46 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Но ведь мы проиграли Суперсерию)) кто-нибудь скажите ему...)))
Ответ Алексaндр Молодкин
Но ведь мы проиграли Суперсерию)) кто-нибудь скажите ему...)))
Нельзя это говорить. Это дискредитирует традиционные ценности.
Ответ maks44
Нельзя это говорить. Это дискредитирует традиционные ценности.
И создаёт ещё одну традиционную ценность - запрет на правду
Ну чоуж . Давайте еще Ванкувер 2010 посмотрим, Сочи 2014, образовательно-мотивационно же тоже)
Ответ KOT_B_yHTAX
Ну чоуж . Давайте еще Ванкувер 2010 посмотрим, Сочи 2014, образовательно-мотивационно же тоже)
Ну особенно феноменально в Сочи.
Для общего развития....
Ответ Олег
Ну особенно феноменально в Сочи. Для общего развития....
Да, объясним, что такое невоспитанные, грубые, да просто-таки бестактные соседи. А как ещё назвать то, что позволила себе Финляндия в четвертьфинале?
а мы еще говорим и гоним на всех что кто то переписывает историю
Ответ Классный руководитель
а мы еще говорим и гоним на всех что кто то переписывает историю
Хорошо хоть будильник не подарил детям)))
Застряли в прошлом, тянут детей туда же..
Ответ Георгий Рыженков
Застряли в прошлом, тянут детей туда же..
потомучто в настоящем и будущем с их уровнем мышления места нет...если только в зимбабве или заире
Роме подарили тренерство, сборную и клуб, и он мастер-классы проводит и дарит на них книжки.

Ну тут еще повезло, что он в космос не захотел полететь. Тогда малышу подарили бы космодром в Плисецке и какую-нибудь ракетостроительную корпорацию. И он биографии Гагарина бы раздавал.
Ответ Pavel_1116911801
Роме подарили тренерство, сборную и клуб, и он мастер-классы проводит и дарит на них книжки. Ну тут еще повезло, что он в космос не захотел полететь. Тогда малышу подарили бы космодром в Плисецке и какую-нибудь ракетостроительную корпорацию. И он биографии Гагарина бы раздавал.
Вместо Йозе Марино был бы Май Плесецкий :)
Ответ Pavel_1116911801
Роме подарили тренерство, сборную и клуб, и он мастер-классы проводит и дарит на них книжки. Ну тут еще повезло, что он в космос не захотел полететь. Тогда малышу подарили бы космодром в Плисецке и какую-нибудь ракетостроительную корпорацию. И он биографии Гагарина бы раздавал.
Тогда бы его запустили в космос и забыли его там
Ждём от Ротенберга собственную книгу: "Как Ромка 800 матчей смотрел"
Интересно, а до 2005-го года Роман Борисович знал что-то о советском хоккее?
- На мастер-классе дарят книжку со свой биографией и своим списком Кубков! - подумал Ходоровский.
- Шеф повар угощает в ресторане своим фирменным блюдом, а не с Шестёрочки! - подумала Зухра.
- Аниматор! - подумала Людмила.
- Шарлатан! - подумали албанцы.
у меня в детстве была книга с биографией Харламова - "Три скорости Валерия Харламова", нравилась очень
Ответ Ko Vi
у меня в детстве была книга с биографией Харламова - "Три скорости Валерия Харламова", нравилась очень
ага
только у меня ещё книжка Кена Драйдена была)
Ответ Ko Vi
у меня в детстве была книга с биографией Харламова - "Три скорости Валерия Харламова", нравилась очень
Лежит на полочке))
Врать детям нехорошо. Серия была проиграна красной машиной.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Губернатор Владимирской области о визите Ротенберга: «Рассказал Роману Борисовичу, что в нашем регионе хоккеем занимаются около 5 тысяч человек в 19 муниципальных образованиях»
12 февраля, 09:59Фото
Ротенберг о мастер-классе во Владимире: «У владимирского хоккея очень большой потенциал»
11 февраля, 22:26Фото
Ротенберг посетил технопарк «Русклимата»: «Начинаем сотрудничество. Киржач давно мечтает о ледовом дворце! Мы знаем, как должна работать хоккейная школа, как развивать детей»
11 февраля, 21:50Фото
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг выложил фото с Легковым: «Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне»
38 минут назадФото
Женские сборные Канады и США сыграют в финале Олимпиады-2026
57 минут назад
Олимпиада-2026. Женская сборная Канады обыграла Швейцарию в 1/2 финала, США забили 5 голов Швеции
сегодня, 22:28
В трансляции матча МХЛ появился титр с подписью «###### для вида» и именем форварда «Спартака» Филимонова. «Алмаз» принес извинения
сегодня, 22:19
Игорь Ларионов: «У Зыкова травма нижней части тела, это большая потеря. Будем идти от недели к неделе. У Бландиси небольшое повреждение, к матчу с «Адмиралом» будет готов»
сегодня, 21:53
Фетисов о Лаврове: «У нас самый лучший министр иностранных дел. Наш старший товарищ любит спорт, правда, болеет за «Спартак», но это нормально»
сегодня, 21:39
Федерация хоккея Франции отстранила Кринона от матчей после драки с Уилсоном: «Провокационное поведение Пьерра подрывает ценности нашего спорта»
сегодня, 21:25
Ларионов о слухах, что Тамбиев может сменить его в СКА: «Я пригласил его в команду. В моем возрасте заходить в лес и бояться волков… Рад, что он с нами, очень быстро нашли общий язык»
сегодня, 21:04
МИД РФ и Ассоциация любительского хоккея сыграли в честь Дня дипломата. Лавров передал приветствие, Фетисов и Якушев провели символическое вбрасывание
сегодня, 20:40
Ларионов после 4:0 с «Салаватом»: «Мы не смотрим назад, только вперед. Многие вещи начали улучшаться по одной причине: игроки стали понимать, что тренерский штаб хочет»
сегодня, 20:24
Ко всем новостям
Последние новости
Виноградов о свадьбе во время сезона: «Все случилось спонтанно, собрались узким кругом. Я с супругой больше пяти лет, познакомились на хоккее»
50 минут назад
Джереми Руа: «С каждым вратарем ЦСКА чувствуем уверенность. У нас один из лучших показателей по пропущенным голам в КХЛ, наши голкиперы хорошо проводят весь сезон»
сегодня, 20:53
Скабелка о ЦСКА: «Игра стала более цельной, появились очертания того, в какой хоккей хочет играть Никитин. Видна структура»
сегодня, 19:41
Виноградов о «Торпедо» при Исакове: «Произошли серьезные тактические перестроения. Результат налицо, делаем все правильно. Клуб готов побороться за Кубок Гагарина»
сегодня, 18:53
Вратарь «Ростова» Пузяков о фильме, оставившем неизгладимый след в душе: «Рай под ногами матерей», где особенный парнишка хотел, чтобы мама попала в рай, и повел ее в Мекку»
сегодня, 18:24
Вячеслав Буцаев: «ЦСКА набрал отличный ход и будет одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. Никитин долгое время сплачивал команду, сейчас его работа приносит плоды»
сегодня, 17:27
Дементьев об ОИ-2026: «За чехов может сыграть историческая память. Они потомки великого хоккея. Это может подстегнуть их выступить лучше»
сегодня, 17:14
Сукезе об ОИ-2026: «Жаль, что Россия не участвует, много классных хоккеистов не приехали. У россиян есть Кучеров, Овечкин, Сергачев, Малкин»
сегодня, 16:59
Ансель Галимов: «Для меня матчи с московскими командами принципиальные. Ажиотаж трибун и атмосфера»
сегодня, 16:49
Сикьюра о том, кто выйдет в финал Олимпиады-2026: «Канада и США»
сегодня, 16:10
Рекомендуем