Олимпиада-2026. Женская сборная Канады победила Германию в 1/4 финала, Финляндия уступила Швейцарии

Стартовал плей-офф на женском хоккейном турнире Олимпиады-2026.

В рамках 1/4 финала женского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 в пятницу сборная Швеции победила Чехию (2:0), США обыграли Италию (6:0).

В субботу Канада обыграла Германию (5:1), Швейцария победила Финляндию (1:0).

Олимпиада-2026. Хоккейный турнир (женщины)

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

