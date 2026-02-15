Олимпиада-2026. Женская сборная Канады победила Германию в 1/4 финала, Финляндия уступила Швейцарии
Стартовал плей-офф на женском хоккейном турнире Олимпиады-2026.
В рамках 1/4 финала женского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 в пятницу сборная Швеции победила Чехию (2:0), США обыграли Италию (6:0).
В субботу Канада обыграла Германию (5:1), Швейцария победила Финляндию (1:0).
Олимпиада-2026. Хоккейный турнир (женщины)
1/4 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Календарь женского олимпийского турнира
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17707 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
