Хмелевски о 4:3 с «Торпедо»: «Мужики – молодцы, здорово, что вытащили игру. «Ак Барс» отыгрался – хорошее качество, важное для плей-офф»
Саша Хмелевски о победе «Ак Барса» над «Торпедо»: мужики – молодцы, вытащили.
Форвврд «Ак Барса» Саша Хмелевски высказался о победе над «Торпедо» (4:3 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Нападающий перевел игру в овертайм за 12 секунд до завершения основного времени.
– Мужики – молодцы, терпели до конца, здорово, что вытащили игру. Очень тяжелая игра была.
– Есть ощущение, что удалось этой победой эмоционально перезагрузиться? Как будто бы команда была в небольшом кризисе.
– Не знаю, в принципе, у нас бывает такое, конечно, что мы проигрываем матч, мало что получается и тяжело отыграться. И сейчас отыгрались, это хорошее качество, важное для плей-офф.
– Забить за 12 секунд до конца матча – это особенная эмоция?
– Конечно. Я рад, но и уставший был сам. Рад помочь команде, всегда приятно побеждать, – сказал Хмелевски.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17707 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем