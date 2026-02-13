Хмелевски о 4:3 с «Торпедо»: «Мужики – молодцы, здорово, что вытащили игру. «Ак Барс» отыгрался – хорошее качество, важное для плей-офф»

Саша Хмелевски о победе «Ак Барса» над «Торпедо»: мужики – молодцы, вытащили.

Форвврд «Ак Барса » Саша Хмелевски высказался о победе над «Торпедо » (4:3 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Нападающий перевел игру в овертайм за 12 секунд до завершения основного времени.

– Мужики – молодцы, терпели до конца, здорово, что вытащили игру. Очень тяжелая игра была.

– Есть ощущение, что удалось этой победой эмоционально перезагрузиться? Как будто бы команда была в небольшом кризисе.

– Не знаю, в принципе, у нас бывает такое, конечно, что мы проигрываем матч, мало что получается и тяжело отыграться. И сейчас отыгрались, это хорошее качество, важное для плей-офф.

– Забить за 12 секунд до конца матча – это особенная эмоция?

– Конечно. Я рад, но и уставший был сам. Рад помочь команде, всегда приятно побеждать, – сказал Хмелевски.