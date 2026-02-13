  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Яшкин об Олимпиаде: «Буду смотреть, мне все интересно, поддержу лыжников из Татарстана. Чувства смешанные, когда был шанс туда попасть, НХЛ не ездила»
2

Яшкин об Олимпиаде: «Буду смотреть, мне все интересно, поддержу лыжников из Татарстана. Чувства смешанные, когда был шанс туда попасть, НХЛ не ездила»

Дмитрий Яшкин об Олимпиаде: мне все интересно, лыжники из Татарстана.

Форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о просмотре хоккея на Олимпиаде-2026 в Италии и своем невызове в сборную Чехии

«Конечно, буду смотреть Олимпиаду. Уже смотрю, я стараюсь смотреть и другие виды спорта, не только хоккей. Как получится по времени, все посмотрю. Мне все интересно. Лыжников из Татарстана буду поддерживать.

Но чувства смешанные, конечно, когда смотришь Игры, потому что любой спортсмен мечтает поехать на Олимпиаду. Жалко ребят и самого себя.

Когда был шанс туда попасть, НХЛ не ездила. А сейчас ситуация такая, какая есть», – сказал Яшкин. 

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17707 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
logoОлимпиада-2026
logoДмитрий Яшкин
logoСборная Чехии по хоккею
logoолимпийский хоккейный турнир
logoАк Барс
logoКХЛ
logoЧемпионат.com
logoНХЛ
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
какая Олимпиада тебе? в Ак Барсе то не можешь
А лыжников из Чехии, нет?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющев об Олимпиаде: «За кого там переживать? Матчи смотрю. Хочется понять, куда движется хоккей, в чем мы превосходим соперников, а в чем уступаем»
13 февраля, 05:30
Защитник «Шанхая» Бишофф об Олимпиаде: «Это нельзя назвать турниром лучших из лучших без России»
12 февраля, 02:47
Яшкин об игре за Чехию на Олимпиаде: «Ждать нечего. Очень хотел бы, но есть правила, их объявили»
16 июля 2025, 12:20
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг выложил фото с Легковым: «Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне»
37 минут назадФото
Женские сборные Канады и США сыграют в финале Олимпиады-2026
56 минут назад
Олимпиада-2026. Женская сборная Канады обыграла Швейцарию в 1/2 финала, США забили 5 голов Швеции
сегодня, 22:28
В трансляции матча МХЛ появился титр с подписью «###### для вида» и именем форварда «Спартака» Филимонова. «Алмаз» принес извинения
сегодня, 22:19
Игорь Ларионов: «У Зыкова травма нижней части тела, это большая потеря. Будем идти от недели к неделе. У Бландиси небольшое повреждение, к матчу с «Адмиралом» будет готов»
сегодня, 21:53
Фетисов о Лаврове: «У нас самый лучший министр иностранных дел. Наш старший товарищ любит спорт, правда, болеет за «Спартак», но это нормально»
сегодня, 21:39
Федерация хоккея Франции отстранила Кринона от матчей после драки с Уилсоном: «Провокационное поведение Пьерра подрывает ценности нашего спорта»
сегодня, 21:25
Ларионов о слухах, что Тамбиев может сменить его в СКА: «Я пригласил его в команду. В моем возрасте заходить в лес и бояться волков… Рад, что он с нами, очень быстро нашли общий язык»
сегодня, 21:04
МИД РФ и Ассоциация любительского хоккея сыграли в честь Дня дипломата. Лавров передал приветствие, Фетисов и Якушев провели символическое вбрасывание
сегодня, 20:40
Ларионов после 4:0 с «Салаватом»: «Мы не смотрим назад, только вперед. Многие вещи начали улучшаться по одной причине: игроки стали понимать, что тренерский штаб хочет»
сегодня, 20:24
Ко всем новостям
Последние новости
Виноградов о свадьбе во время сезона: «Все случилось спонтанно, собрались узким кругом. Я с супругой больше пяти лет, познакомились на хоккее»
49 минут назад
Джереми Руа: «С каждым вратарем ЦСКА чувствуем уверенность. У нас один из лучших показателей по пропущенным голам в КХЛ, наши голкиперы хорошо проводят весь сезон»
сегодня, 20:53
Скабелка о ЦСКА: «Игра стала более цельной, появились очертания того, в какой хоккей хочет играть Никитин. Видна структура»
сегодня, 19:41
Виноградов о «Торпедо» при Исакове: «Произошли серьезные тактические перестроения. Результат налицо, делаем все правильно. Клуб готов побороться за Кубок Гагарина»
сегодня, 18:53
Вратарь «Ростова» Пузяков о фильме, оставившем неизгладимый след в душе: «Рай под ногами матерей», где особенный парнишка хотел, чтобы мама попала в рай, и повел ее в Мекку»
сегодня, 18:24
Вячеслав Буцаев: «ЦСКА набрал отличный ход и будет одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. Никитин долгое время сплачивал команду, сейчас его работа приносит плоды»
сегодня, 17:27
Дементьев об ОИ-2026: «За чехов может сыграть историческая память. Они потомки великого хоккея. Это может подстегнуть их выступить лучше»
сегодня, 17:14
Сукезе об ОИ-2026: «Жаль, что Россия не участвует, много классных хоккеистов не приехали. У россиян есть Кучеров, Овечкин, Сергачев, Малкин»
сегодня, 16:59
Ансель Галимов: «Для меня матчи с московскими командами принципиальные. Ажиотаж трибун и атмосфера»
сегодня, 16:49
Сикьюра о том, кто выйдет в финал Олимпиады-2026: «Канада и США»
сегодня, 16:10
Рекомендуем