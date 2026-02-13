Яшкин об Олимпиаде: «Буду смотреть, мне все интересно, поддержу лыжников из Татарстана. Чувства смешанные, когда был шанс туда попасть, НХЛ не ездила»
Форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о просмотре хоккея на Олимпиаде-2026 в Италии и своем невызове в сборную Чехии.
«Конечно, буду смотреть Олимпиаду. Уже смотрю, я стараюсь смотреть и другие виды спорта, не только хоккей. Как получится по времени, все посмотрю. Мне все интересно. Лыжников из Татарстана буду поддерживать.
Но чувства смешанные, конечно, когда смотришь Игры, потому что любой спортсмен мечтает поехать на Олимпиаду. Жалко ребят и самого себя.
Когда был шанс туда попасть, НХЛ не ездила. А сейчас ситуация такая, какая есть», – сказал Яшкин.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
какая Олимпиада тебе? в Ак Барсе то не можешь
А лыжников из Чехии, нет?
