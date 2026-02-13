Нидеррайтер о матче Швейцарии с Канадой и наследии победной игры на ОИ-2006: «20 лет назад те игроки проложили нам путь. Вполне возможно подразнить медведя»
Нино Нидеррайтер о матче Швейцарии с Канадой: можно и подразнить медведя.
Форвард сборной Швейцарии Нино Нидеррайтер высказался о предстоящем матче с Канадой на Олимпиаде-2026 в Милане.
В 2006 году на групповом этапе олимпийского турнира в Турине швейцарцы впервые в своей истории обыграли сборную Канады, состоящую из игроков НХЛ (2:0 при 17:49 по броскам).
Обе шайбы забросил уроженец Канады Пол ДиПьетро, а вратарь Мартин Гербер сыграл на ноль.
«О, я помню этот матч так, как будто он был вчера. Пол ДиПьетро сделал дубль, я очень хотел сыграть за сборную вместе с ним, но мы разминулись...
20 лет назад те ребята проложили нам путь. Вполне возможно подразнить медведя. Мы прошли большой путь за это время, но знаем, насколько сильны канадцы», – сказал Нидеррайтер.
Просто сумасшедший хоккей на ои, не помню когда с таким удовольствием последний раз смотрел, борьба кость в кость, скорости запредельные🔥
5-0, 4-0, 5-1 - запредельная борьба ага ;))
Щас бы по счету судить ) матчи посмотри )
Патрик Фишер тогда играл за Швейцарию)
всем, кто критикует расширение хоккейного ЧМ.
Не знаю куда ты смотрел)
Если вратарь Швейцарии поймает кураж всё возможно, как Беларусь выбила шведов 1/4 на Олимпиаде 2002года , вратарь Мезин отбил 47 бросков
Без относительно того, что сказал Нидеррайтер - Швейцария один из пионеров мирового хоккея
