Нидеррайтер о матче Швейцарии с Канадой и наследии победной игры на ОИ-2006: «20 лет назад те игроки проложили нам путь. Вполне возможно подразнить медведя»

Нино Нидеррайтер о матче Швейцарии с Канадой: можно и подразнить медведя.

Форвард сборной Швейцарии Нино Нидеррайтер высказался о предстоящем матче с Канадой на Олимпиаде -2026 в Милане.

В 2006 году на групповом этапе олимпийского турнира в Турине швейцарцы впервые в своей истории обыграли сборную Канады, состоящую из игроков НХЛ (2:0 при 17:49 по броскам).

Обе шайбы забросил уроженец Канады Пол ДиПьетро, а вратарь Мартин Гербер сыграл на ноль.

«О, я помню этот матч так, как будто он был вчера. Пол ДиПьетро сделал дубль, я очень хотел сыграть за сборную вместе с ним, но мы разминулись...

20 лет назад те ребята проложили нам путь. Вполне возможно подразнить медведя. Мы прошли большой путь за это время, но знаем, насколько сильны канадцы», – сказал Нидеррайтер.