Кросби про хит Макдэвида в 1-й смене матча с Чехией на ОИ: «Это очень важно. Когда Коннор задает такой тон, мы все хотим следовать примеру»

Сидни Кросби о хите Макдэвида в 1-й смене матча с Чехией: это очень важно.
Капитан сборной Канады Сидни Кросби высказался о силовом приеме Коннора Макдэвида против защитника сборной Чехии Яна Рутты в первой смене матча хоккейного турнира Олимпиады-2026.
«Это очень важно. Когда он задает такой тон, мы все хотим следовать примеру. Он создает множество возможностей при игре в атаке, но физическое присутствие – это еще один аспект игры.
Это было потрясающе. Это значит, что Коннор вовлечен в игру, а это именно то, что нужно для победы», – сказал Кросби.
Канадцы выиграли со счетом 5:0, Макдэвид отметился тремя результативными передачами, Кросби – двумя.
