«Йокерит» вернется в высший дивизион Финляндии спустя 12 лет. Бывший клуб КХЛ получил лицензию на сезон-2026/27

«Йокерит» вернется в высший дивизион Финляндии (Liiga) в сезоне-2026/27.

Клуб из Хельсинки получил лицензию на участие в турнире. Таким образом, он сыграет в высшем дивизионе впервые с сезона-2013/14.

Напомним, что с 2014 по 2022 год «джокеры» выступали в КХЛ . Сезон-2022/23 команда пропустила, а потом стала выступать во втором по рангу дивизионе Финляндии – Mestis.

В прошлом сезоне «Йокерит » выиграл второй дивизион, но в стыковой серии уступил «Пеликанс» (1-4) и не сумел повыситься в классе. В текущем сезоне клуб лидирует в регулярном чемпионате Mestis с 94 очками в 44 играх.

Лучшим бомбардиром команды является форвард Александр Форслунд с 63 (14+49) очками.