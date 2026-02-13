«Йокерит» вернется в высший дивизион Финляндии спустя 12 лет. Бывший клуб КХЛ получил лицензию на сезон-2026/27
«Йокерит» вернется в высший дивизион Финляндии в сезоне-2026/27.
«Йокерит» вернется в высший дивизион Финляндии (Liiga) в сезоне-2026/27.
Клуб из Хельсинки получил лицензию на участие в турнире. Таким образом, он сыграет в высшем дивизионе впервые с сезона-2013/14.
Напомним, что с 2014 по 2022 год «джокеры» выступали в КХЛ. Сезон-2022/23 команда пропустила, а потом стала выступать во втором по рангу дивизионе Финляндии – Mestis.
В прошлом сезоне «Йокерит» выиграл второй дивизион, но в стыковой серии уступил «Пеликанс» (1-4) и не сумел повыситься в классе. В текущем сезоне клуб лидирует в регулярном чемпионате Mestis с 94 очками в 44 играх.
Лучшим бомбардиром команды является форвард Александр Форслунд с 63 (14+49) очками.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17707 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Йокерита»
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
По чему сразу не играли на высшем уровне ?
По чему сразу не играли на высшем уровне ?
Ну, они когда вернулись из КХЛ, должны были очищение пройти. 😏
По чему сразу не играли на высшем уровне ?
Представьте, к примеру, Локомотив выйдет из КХЛ и станет участником НХЛ, потом вернëтся в Россию и его сразу в КХЛ? Логично что сначала с ВХЛ начнут
Сильная команда была
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем