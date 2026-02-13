Плющев об Олимпиаде: «За кого там переживать? Матчи смотрю. Хочется понять, куда движется хоккей, в чем мы превосходим соперников, а в чем уступаем»
Владимир Плющев: матчи Олимпиады смотрю с первого дня, переживать не за кого.
Заслуженный тренер России Владимир Плющев сообщил, что смотрит матчи хоккейного турнира Олимпиады-2026 в Италии.
Сборная России не была допущена к участию, ее заменила команда Франции.
«Переживать ни за кого не буду. За кого мне там переживать? Матчи смотрю с первого игрового дня.
Особенно детально гляну встречи с нашими будущими основными соперниками.
Хочется понять, как развивается хоккей и куда движется, в чем мы превосходим соперников, а в чем уступаем», – сказал Плющев.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17707 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Противника действительно нужно знать.