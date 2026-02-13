  • Спортс
Плющев об Олимпиаде: «За кого там переживать? Матчи смотрю. Хочется понять, куда движется хоккей, в чем мы превосходим соперников, а в чем уступаем»

Владимир Плющев: матчи Олимпиады смотрю с первого дня, переживать не за кого.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев сообщил, что смотрит матчи хоккейного турнира Олимпиады-2026 в Италии. 

Сборная России не была допущена к участию, ее заменила команда Франции. 

«Переживать ни за кого не буду. За кого мне там переживать? Матчи смотрю с первого игрового дня.

Особенно детально гляну встречи с нашими будущими основными соперниками.

Хочется понять, как развивается хоккей и куда движется, в чем мы превосходим соперников, а в чем уступаем», – сказал Плющев. 

Неважно что говорит Плющ, важно то что без России получается перекошенная сетка плей-офф и кому выпадает халява
Хочется понять зачем тут снова Плющев и кому интересно смотрит он ОИ или нет
Как говорится, в чём он неправ?
Противника действительно нужно знать.
