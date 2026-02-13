Нарделла о жизни в России: «В Нижнем Новгороде масса мест, где можно вкусно и не так дорого поесть. В США все заметно дороже. Удивляет отопление зимой – всюду жарковато»

Защитник «Торпедо» Бобби Нарделла: в России удивляет отопление зимой.

Защитник «Торпедо » Бобби Нарделла поделился впечатлениями от жизни в России и высказался о продлении контракта с клубом на следующий сезон.

– Какие впечатления от продления контракта, КХЛ и жизни в России?

– Самые положительные, рад возможности играть за этот клуб еще один год. У нас классная молодая команда с современным стилем игры.

КХЛ – очень сильная лига, четвертая по счету в моей профессиональной карьере. Заиграть здесь далеко не просто. Не сказал бы, что хоккей оборнительный, есть достаточно игровых команд, помимо нашей.

Россия большая, я еще в процессе изучения страны и культуры. В Нижнем Новгороде есть масса мест, где можно вкусно и не так дорого поесть.

В США, конечно, все заметно дороже. Удивляет отопление зимой, на мой взгляд, повсюду жарковато. В Чикаго, кстати, очень похожая ситуация, – сказал Нарделла.