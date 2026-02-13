Беттмэн об отношениях НХЛ с МОК: «Контент стал более доступен. Они понимают, что на зимних ОИ ничто не сравнится с хоккеем по масштабу и уважают уникальность нашей лиги»

Гэри Беттмэн: взаимодействие НХЛ и МОК улучшается, доступ к контенту стал лучше.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн высказался об отношениях НХЛ с МОК по поводу медиаконтента на Олимпиадах с участием игроков лиги.

Ранее МОК из-за соглашений с правообладателями препятствовал доступу НХЛ к материалам с олимпийских турниров. В частности, это мешало лиге рекламировать решающий гол Сидни Кросби в финальном матче Олимпиады -2010 между сборными Канады и США.

«В некоторых отношениях олимпийский контент стал для нас более доступен. Игрокам разрешено создавать контент в качестве участников турнира, а нам – репостить его. Есть сотрудничество в плане совместного использования логотипов. Со временем взаимодействие будет развиваться, поскольку МОК понимает, что на зимних Олимпиадах ничто не сравнится с хоккеем по масштабу.

Я уважаю тот факт, что у МОК есть важные правообладатели, которые платят им большие деньги за медиаправа и эксклюзивность. Думаю, что мы хорошо сотрудничаем с ними – особенно с NBC и CBC в Северной Америке. Но мы всегда стремимся к лучшему. Доступ к таким моментам, как золотой гол Кросби, важен, чтобы мы могли продвигать их на своих платформах. Это отличная реклама для хоккея, Олимпиад и НХЛ.

Я думаю, что со временем МОК стал больше уважать уникальность НХЛ, связанную с необходимостью останавливать чемпионат ради Олимпиады, что весьма обременительно. ИИХФ и Люк Тардиф это прекрасно понимают», – сказал Беттмэн.