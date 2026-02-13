Мэттью Ткачак про гол брата Брэди в матче с Латвией на ОИ после своего паса: «Я подумал: «Эй, ты без меня будешь праздновать?» Потом сгреб его в охапку. Это незабываемо»
Мэттью Ткачак: голевой пас брату Брэди на Олимпиаде – это незабываемо.
Форвард сборной США Мэттью Ткачак высказался о голе своего брата Брэди Ткачака в ворота сборной Латвии (5:1) на хоккейном турнире Олимпиады-2026.
Действия братской связки помогли американцам открыть счет в первом периоде.
«Я подумал: «Эй, ты без меня будешь праздновать?» Потом сгреб его в охапку.
Ассистировать своему брату, забившему свой первый гол на Олимпиаде, первый гол нашей команды на турнире – это незабываемый момент», – сказал Ткачак.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17707 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Это был трогательный момент, и да, Брэди ехал куда-то мимо брата, странно, обычно их не отлепить друг от друга)
Они всегда хотели сыграть в одной команде, как и Хьюз бразерс.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем