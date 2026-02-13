Мэттью Ткачак про гол брата Брэди в матче с Латвией на ОИ после своего паса: «Я подумал: «Эй, ты без меня будешь праздновать?» Потом сгреб его в охапку. Это незабываемо»

Мэттью Ткачак: голевой пас брату Брэди на Олимпиаде – это незабываемо.

Форвард сборной США Мэттью Ткачак высказался о голе своего брата Брэди Ткачака в ворота сборной Латвии (5:1) на хоккейном турнире Олимпиады-2026.

Действия братской связки помогли американцам открыть счет в первом периоде.

«Я подумал: «Эй, ты без меня будешь праздновать?» Потом сгреб его в охапку.

Ассистировать своему брату, забившему свой первый гол на Олимпиаде , первый гол нашей команды на турнире – это незабываемый момент», – сказал Ткачак.