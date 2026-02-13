  • Спортс
  • КХЛ. «Салават» обыграл «Металлург», «Автомобилист» проиграл «Динамо» Москва, «Авангард» победил «Амур», «Адмирал» уступил «Трактору»
КХЛ. «Салават» обыграл «Металлург», «Автомобилист» проиграл «Динамо» Москва, «Авангард» победил «Амур», «Адмирал» уступил «Трактору»

В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.

В FONBET КХЛ «Салават Юлаев» победил «Металлург» (4:3 Б), «Автомобилист» проиграл «Динамо» Москва (1:2), «Амур» уступил «Авангарду» (2:6), «Трактор» в гостях одолел «Адмирал» (3:2).

Сможем ли мы обыграть Металлург? А почему бы и нет, удачи Салават Юлаев!
СЮ красавцы! Взять 2/3 матчей по ходу сезона у нынешнего Металлурга это вообще законно? В целом, конечно, ММГ машина с огромным потенциалом, даже без особой мотивации и турнирного давления, отдыхая на льду, когда хотели включались и катали очень крепкий дома Салават.Отдельно рад за Кузю, пас на 3 гол просто🍬, только интересно, что было бы с ним, возвращайся он также пешком в ОТ у Разина) В целом, обоим командам спасибо за крутой хоккей, Уфе желаю начать плей-офф дома
Авангард, с победой!
С победой, Омск!
С победой, Салават, молодцы!
Металлургу спасибо за хорошую игру, удачи вам в дальнейших матчах.
Ответ guizzy
С победой, Салават, молодцы! Металлургу спасибо за хорошую игру, удачи вам в дальнейших матчах.
Спасибо за хороший матч!!
И вам удачи в дальнейшем.
С победой...
Салават с победой, играть наравне с Металлургом и самое главное победить их многого стоит. Спасибо команде за ту моментную радость, которую подарили болельщикам
Удачи Салавату. Посмотрим как сыграет Кузнецов Е.
Ответ Алеша
Удачи Салавату. Посмотрим как сыграет Кузнецов Е.
Клево сыграл)
Просто трёшку закинули за период в эконом-режиме...
Я не знаю, кто их остановит в плей-офф. Типичная Канадская машина сейчас эти ястребы
Ответ Цaрапочка
Просто трёшку закинули за период в эконом-режиме... Я не знаю, кто их остановит в плей-офф. Типичная Канадская машина сейчас эти ястребы
Уже 4
Ответ Цaрапочка
Просто трёшку закинули за период в эконом-режиме... Я не знаю, кто их остановит в плей-офф. Типичная Канадская машина сейчас эти ястребы
Локо как обычно)))
Всех болельщиков Трактора с выездной победой!!!
Салават с победой!!! красавцы!!!🔥🔥🔥🔥
