КХЛ. «Салават» обыграл «Металлург», «Автомобилист» проиграл «Динамо» Москва, «Авангард» победил «Амур», «Адмирал» уступил «Трактору»
В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.
В FONBET КХЛ «Салават Юлаев» победил «Металлург» (4:3 Б), «Автомобилист» проиграл «Динамо» Москва (1:2), «Амур» уступил «Авангарду» (2:6), «Трактор» в гостях одолел «Адмирал» (3:2).
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Металлургу спасибо за хорошую игру, удачи вам в дальнейших матчах.
И вам удачи в дальнейшем.
С победой...
Я не знаю, кто их остановит в плей-офф. Типичная Канадская машина сейчас эти ястребы