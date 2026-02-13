Селебрини – 1-й автор победного гола в возрасте до 20 лет в истории Олимпиад с участием игроков НХЛ. Просто автор гола – 6-й, в списке есть Ковальчук, Малкин и Ничушкин
Макклин Селебрини забил победный гол в матче с Чехией (5:0) и вошел в историю ОИ.
Форвард сборной Канады Макклин Селебрини стал автором победной шайбы в матче хоккейного турнира Олимпиады-2026 против Чехии (5:0).
Нападающий «Сан-Хосе» (19 лет 244 дня) стал первым автором победного гола в возрасте до 20 лет в истории Олимпиад с участием игроков НХЛ (ранее – с 1998 по 2014 годы).
Если считать любые голы, то Селебрини стал шестым игроком до 20 лет, кому удалось забить на олимпийских турнирах с участием игроков лиги.
Ранее преуспели Оливер Зетцингер (2002, Австрия, 1 гол), Илья Ковальчук (2002, Россия, 1), Евгений Малкин (2006, Россия, 2), Валерий Ничушкин (2014, Россия, 1) и Олли Мяяття (2014, Финляндия, 3).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
