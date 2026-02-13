9 938 зрителей – средняя посещаемость матчей 1-го тура олимпийского турнира в Милане. Аншлагов не было, лучший результат у игры Канады и Чехии (11 451)

9938 зрителей – средняя посещаемость матчей 1-го тура олимпийского турнира.

В Милане завершился 1-й тур группового этапа олимпийского турнира.

Матчи проходят на аренах «Санта-Джулия» (11 800 зрительских мест, 5 игр в туре) и Milano Rho Ice Hockey Arena (6 500, 1 игра).

Лучший результат по посещаемости у матча сборных Канады и Чехии (5:0) – 11 451 зритель, на втором месте игра США и Латвии (5:1, 11 288), на третьем – Швеции и Италии (5:2, 11 251).

Единственную игру на второй арене – между Германией и Данией (3:1) – посетили 3986 зрителей.

Таким образом, де-юре ни одного аншлага в первом туре зафиксировано не было.