Мэттью Ткачак о 5:1 с Латвией: «Нелсон был великолепен, это пример самопожертвования. Именно оно, преданность делу и братство ведут США к успеху»

Мэттью Ткачак: самопожертвование и братство ведут сборную США к успеху.

Форвард сборной США Мэттью Ткачак высказался о победе над Латвией (5:1) в матче хоккейного турнира Олимпиады-2026.

Он выделил 34-летнего нападающего Брока Нелсона , сделавшего дубль.

«В целом сегодня каждый игрок был важен для команды. Нелсон был великолепен, их звено сыграло отлично. Он проводит отличный сезон в «Колорадо » и здесь тоже показал себя с лучшей стороны.

На его примере можно показать, что одна из важных составляющих нашего успеха – это самопожертвование.

В «Колорадо» он бомбардир – хотя и сегодня отличился, конечно – но теперь играет не в большинстве, а в меньшинстве, выходит в сложных ситуациях. Именно самопожертвование, преданность делу и братство ведут нас к успеху», – сказал Ткачак.