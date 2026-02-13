Мэттью Ткачак о 5:1 с Латвией: «Нелсон был великолепен, это пример самопожертвования. Именно оно, преданность делу и братство ведут США к успеху»
Мэттью Ткачак: самопожертвование и братство ведут сборную США к успеху.
Форвард сборной США Мэттью Ткачак высказался о победе над Латвией (5:1) в матче хоккейного турнира Олимпиады-2026.
Он выделил 34-летнего нападающего Брока Нелсона, сделавшего дубль.
«В целом сегодня каждый игрок был важен для команды. Нелсон был великолепен, их звено сыграло отлично. Он проводит отличный сезон в «Колорадо» и здесь тоже показал себя с лучшей стороны.
На его примере можно показать, что одна из важных составляющих нашего успеха – это самопожертвование.
В «Колорадо» он бомбардир – хотя и сегодня отличился, конечно – но теперь играет не в большинстве, а в меньшинстве, выходит в сложных ситуациях. Именно самопожертвование, преданность делу и братство ведут нас к успеху», – сказал Ткачак.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Нельсон прям до неузнаваемости хорош в последние месяцы. Надеюсь сможет форму продержать до конца плей-офф в НХЛ)
Да многие сыграли отлично и вы с Братишкой и другие Братишки, прям братство американских ассасинов какое то
