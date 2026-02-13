Купер о том, когда решил, что Биннингтон будет основным вратарем Канады: «Примерно 358 дней назад. Я абсолютно уверен в этом парне»

Джон Купер: давно решил, что Биннингтон будет основным вратарем Канады.

Главный тренер сборной Канады Джон Купер после победы над Чехией (5:0) в матче хоккейного турнира Олимпиады-2026 высказался об игре вратаря команды Джордана Биннингтона .

Голкипер «Сент-Луиса » отразил все 26 бросков. В текущем сезоне НХЛ у него только 8 побед в 32 играх при 86,4% сэйвов и коэффициенте надежности 3,65.

Специалист отметил, что выбрал его в качестве основного вратаря на Олимпиаде во время прошлогоднего Турнира четырех наций, выигранного канадцами.

О том, когда произошел выбор

«Наверное, это было примерно 358 дней назад. В конце концов, нужно показать результат».

О своей уверенности в Биннингтоне

«Я абсолютно уверен в этом парне. Когда ситуация обостряется, он тут как тут. У него есть гордость и талант. И он много раз это показывал – на разных сценах», – сказал Купер.