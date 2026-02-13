Защитник Канады Моррисси из-за травмы не доиграл матч с Чехией. Теодор был заявлен 7-м защитником и заменил его в ходе игры

Джош Моррисси получил травму в матче с Чехией.

Защитник сборной Канады Джош Моррисси из-за повреждения не доиграл матч Олимпиады-2026 против команды Чехии (5:0).

Хоккеист, представляющий «Виннипег », провел одну смену во втором периоде, после чего на льду больше не появлялся. Его итоговое игровое время составило 7 минут и 10 секунд.

Ши Теодор был заявлен седьмым защитником, поэтому он заменил Моррисси по ходу игры.

В то же время в запасе на этот матч у канадской команды остался защитник Трэвис Сэнхайм .