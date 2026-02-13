Защитник Канады Моррисси из-за травмы не доиграл матч с Чехией. Теодор был заявлен 7-м защитником и заменил его в ходе игры
Джош Моррисси получил травму в матче с Чехией.
Защитник сборной Канады Джош Моррисси из-за повреждения не доиграл матч Олимпиады-2026 против команды Чехии (5:0).
Хоккеист, представляющий «Виннипег», провел одну смену во втором периоде, после чего на льду больше не появлялся. Его итоговое игровое время составило 7 минут и 10 секунд.
Ши Теодор был заявлен седьмым защитником, поэтому он заменил Моррисси по ходу игры.
В то же время в запасе на этот матч у канадской команды остался защитник Трэвис Сэнхайм.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17707 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Пусть выздоравливает
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем