США обыграли Латвию на ОИ – 5:1. Нелсон сделал дубль, Мэттью Ткачак, Айкел, Куинн и Джек Хьюзы отдали по 2 передачи

США обыграли Латвию в матче хоккейного турнира на ОИ-2026.

Сборная США обыграла команду Латвии (5:1) в матче хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

Голами в составе американской сборной отметились Брэди Ткачак, Тейдж Томпсон, Остон Мэттьюс и Брок Нелсон, сделавший дубль.

Мэттью Ткачак, Джек Айкел, Джек Хьюз и Куинн Хьюз сделали по 2 передачи.

Автором шайбы Латвии стал Ренарc Крастенбергc.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Нелсону бедному таки в конце концов воздалось за первый эпичный период, когда он:
а) попал в офсайд перед голом
б) забил при атаке на вратаря
в) попал из суперпозиции в штангу
Джек Хьюз в 4 звене просто находка тренерского штаба. Зверюга. Айкел и Куинн Хьюз показали то , что все от них ожидали.США показали очень красивый комбинационный хоккей. Единственное что вызывает сомнения, это тройка Мэтьюс, Болди Генцел. Трём снайперам без диспетчера непривычно, как бы из Остона не лепили оного в Торонто.
Ответ igor nn
Джек Хьюз в 4 звене просто находка тренерского штаба. Зверюга. Айкел и Куинн Хьюз показали то , что все от них ожидали.США показали очень красивый комбинационный хоккей. Единственное что вызывает сомнения, это тройка Мэтьюс, Болди Генцел. Трём снайперам без диспетчера непривычно, как бы из Остона не лепили оного в Торонто.
Хелибак какой-то нервный мне вообще не понравился снова этот выбор, уж если Отти не хотите ставить нужно Свейману дать шанс он хорош в этом сезоне и сейчас в форме
Мерзликин ни разу не выручил. Надо выводить Шилова. Он более уверенно играет.
Ответ Бомбардир Ковтун
Мерзликин ни разу не выручил. Надо выводить Шилова. Он более уверенно играет.
Кроме Ирбе , больше никто из латышей в воротах не задержался . Там и в других видах спорта русские
а кто в курсе про сетку турнира? если сша и канада занимают первые места в своих группах, они смогут встретиться до финала?
Ответ Курт Кобэйн
а кто в курсе про сетку турнира? если сша и канада занимают первые места в своих группах, они смогут встретиться до финала?
Нет, если займут 1-2 места. Если 2-3, то могут в полуфинале встретиться
Ответ Joe Frusciante
Нет, если займут 1-2 места. Если 2-3, то могут в полуфинале встретиться
это с учетом трех групп?
Сильно и уверенно много кто порадовал
