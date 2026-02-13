США обыграли Латвию на ОИ – 5:1. Нелсон сделал дубль, Мэттью Ткачак, Айкел, Куинн и Джек Хьюзы отдали по 2 передачи
США обыграли Латвию в матче хоккейного турнира на ОИ-2026.
Сборная США обыграла команду Латвии (5:1) в матче хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.
Голами в составе американской сборной отметились Брэди Ткачак, Тейдж Томпсон, Остон Мэттьюс и Брок Нелсон, сделавший дубль.
Мэттью Ткачак, Джек Айкел, Джек Хьюз и Куинн Хьюз сделали по 2 передачи.
Автором шайбы Латвии стал Ренарc Крастенбергc.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17707 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
