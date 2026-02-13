  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Макдэвид после 5:0 с Чехией: «Горжусь тем, что представляю свою страну. Быть здесь, быть частью этой команды – это нечто особенное»
5

Макдэвид после 5:0 с Чехией: «Горжусь тем, что представляю свою страну. Быть здесь, быть частью этой команды – это нечто особенное»

Макдэвид высказался о победе над Чехией .

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид высказался о победе над Чехией (5:0) в матче хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

Макдэвид отметился 3 передачами в этой игре.  

«Мы ждали этого очень долго. Быть здесь, быть частью этой команды – это нечто особенное. Я просто горжусь тем, что представляю свою страну», – сказал Макдэвид.

В конце первой смены форвард провел мощный силовой прием против чешского защитника Яна Рутты.

«Знаете, когда парни надевают форму своей страны, это заряжает энергией. Я просто стараюсь внести свой вклад любым способом. Мы хотим быть командой, которая активно прессингует, и это мой шанс внести в это свой вклад.

Было здорово выйти на лед, играть и надеть этот свитер. Довольно безумная атмосфера. Очень, очень круто быть частью этого. Рад, что мы одержали первую победу», – добавил Макдэвид.

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17707 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoолимпийский хоккейный турнир
logoОлимпиада-2026
logoКоннор Макдэвид
logoСборная Чехии по хоккею
logoНХЛ
logoЯн Рутта
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хотя и не забил Макди верный гол, но в итоге сыграл выше всяких похвал - оформив ассистентский хет-трик!
Ответ Alex.K71
Хотя и не забил Макди верный гол, но в итоге сыграл выше всяких похвал - оформив ассистентский хет-трик!
Да нет же. Некоторые в соседней ветке пишут, что Макдэвид в тени Селебрини и малой ведет за собой Макди и Уилли-))))
"Особенный" и "Особенное" на спортсе - это уже нечто и что-то.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Главное на Олимпиаде за минуту: Малинин рухнул, Гуменник с пятью квадами без медали, Клэбо ушел в вечность
13 февраля, 22:34
Я впервые на олимпийском хоккее: и сразу на Канада – Чехия! Вот 5 главных впечатлений
13 февраля, 01:33
Олимпиада-2026. Канада разгромила Чехию – 5:0, США забросили 5 шайб Латвии, Швейцария победила Францию
12 февраля, 22:47
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг выложил фото с Легковым: «Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне»
35 минут назадФото
Женские сборные Канады и США сыграют в финале Олимпиады-2026
54 минуты назад
Олимпиада-2026. Женская сборная Канады обыграла Швейцарию в 1/2 финала, США забили 5 голов Швеции
сегодня, 22:28
В трансляции матча МХЛ появился титр с подписью «###### для вида» и именем форварда «Спартака» Филимонова. «Алмаз» принес извинения
сегодня, 22:19
Игорь Ларионов: «У Зыкова травма нижней части тела, это большая потеря. Будем идти от недели к неделе. У Бландиси небольшое повреждение, к матчу с «Адмиралом» будет готов»
сегодня, 21:53
Фетисов о Лаврове: «У нас самый лучший министр иностранных дел. Наш старший товарищ любит спорт, правда, болеет за «Спартак», но это нормально»
сегодня, 21:39
Федерация хоккея Франции отстранила Кринона от матчей после драки с Уилсоном: «Провокационное поведение Пьерра подрывает ценности нашего спорта»
сегодня, 21:25
Ларионов о слухах, что Тамбиев может сменить его в СКА: «Я пригласил его в команду. В моем возрасте заходить в лес и бояться волков… Рад, что он с нами, очень быстро нашли общий язык»
сегодня, 21:04
МИД РФ и Ассоциация любительского хоккея сыграли в честь Дня дипломата. Лавров передал приветствие, Фетисов и Якушев провели символическое вбрасывание
сегодня, 20:40
Ларионов после 4:0 с «Салаватом»: «Мы не смотрим назад, только вперед. Многие вещи начали улучшаться по одной причине: игроки стали понимать, что тренерский штаб хочет»
сегодня, 20:24
Ко всем новостям
Последние новости
Виноградов о свадьбе во время сезона: «Все случилось спонтанно, собрались узким кругом. Я с супругой больше пяти лет, познакомились на хоккее»
47 минут назад
Джереми Руа: «С каждым вратарем ЦСКА чувствуем уверенность. У нас один из лучших показателей по пропущенным голам в КХЛ, наши голкиперы хорошо проводят весь сезон»
сегодня, 20:53
Скабелка о ЦСКА: «Игра стала более цельной, появились очертания того, в какой хоккей хочет играть Никитин. Видна структура»
сегодня, 19:41
Виноградов о «Торпедо» при Исакове: «Произошли серьезные тактические перестроения. Результат налицо, делаем все правильно. Клуб готов побороться за Кубок Гагарина»
сегодня, 18:53
Вратарь «Ростова» Пузяков о фильме, оставившем неизгладимый след в душе: «Рай под ногами матерей», где особенный парнишка хотел, чтобы мама попала в рай, и повел ее в Мекку»
сегодня, 18:24
Вячеслав Буцаев: «ЦСКА набрал отличный ход и будет одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. Никитин долгое время сплачивал команду, сейчас его работа приносит плоды»
сегодня, 17:27
Дементьев об ОИ-2026: «За чехов может сыграть историческая память. Они потомки великого хоккея. Это может подстегнуть их выступить лучше»
сегодня, 17:14
Сукезе об ОИ-2026: «Жаль, что Россия не участвует, много классных хоккеистов не приехали. У россиян есть Кучеров, Овечкин, Сергачев, Малкин»
сегодня, 16:59
Ансель Галимов: «Для меня матчи с московскими командами принципиальные. Ажиотаж трибун и атмосфера»
сегодня, 16:49
Сикьюра о том, кто выйдет в финал Олимпиады-2026: «Канада и США»
сегодня, 16:10
Рекомендуем