  Беттмэн о России на Кубке мира-2028: «Будем следить за тем, что делает международное сообщество. Для нашей игры будет лучше, если мы сможем избежать геополитических проблем»
Комиссионер НХЛ высказался касательно участия России в Кубке мира-2028.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн высказался касательно возможного участия сборной России в Кубке мира-2028.

Российские команды отстранены от соревнований ИИХФ с 2022 года. Кубок мира проходит под эгидой НХЛ.

В ответ на вопрос о том, открывает ли это двери для включения России в состав участников, Беттмэн сказал, что это все равно будет зависеть от положения страны в ИИХФ и МОК.

«Мы будем следить за тем, что делает международное сообщество в области спорта. Я не вижу необходимости принимать решение отдельно.

Честно говоря, с точки зрения нашей игры и наших игроков – откуда бы они ни были – если мы сможем избежать геополитических проблем, не только этой, но и целого ряда других, я думаю, так будет лучше для нашей игры и для наших болельщиков», – приводит слова Беттмэна The Hockey News. 

Глава ИИХФ Тардиф: «Хотим, чтобы Россия и Беларусь вернулись как можно скорее. Это будет означать, что мир станет немного лучше. Мы следуем рекомендациям МОК»

КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Я буду таким, каким нужно Готэму!
Ответ forromb
Я буду таким, каким нужно Готэму!
Брюс Уэин одобряет!
То есть утюжить Иран, красть законного президента нормально, сша никто не банит, а наших никуда не пускают. Зачем надеяться на эти допуски? Уважают только сильных, не надо оглядываться ни на кого
Ответ jzfc4dmhxv
То есть утюжить Иран, красть законного президента нормально, сша никто не банит, а наших никуда не пускают. Зачем надеяться на эти допуски? Уважают только сильных, не надо оглядываться ни на кого
Комментарий удален пользователем
Ответ jzfc4dmhxv
То есть утюжить Иран, красть законного президента нормально, сша никто не банит, а наших никуда не пускают. Зачем надеяться на эти допуски? Уважают только сильных, не надо оглядываться ни на кого
Кто сильнее тот и правит.Это повелось с далёких времён.Белорусы с кем воют?Китай поставляет всё что можно всем сторонам.
А супермен че скажет
Ответ konnov.dimitri
А супермен че скажет
Не супермен, а суперрмен.
Ответ konnov.dimitri
А супермен че скажет
рядом с бэтменом, не должно быть супермена
Беттмэн высказался.
Ждём ещё комментарии Дэдпула с Росомахой.
А вы говорите, что в НХЛ защищают россиян. Нет ничего подобного, там не рискнут приглашать сборную на КМ, если шведы, финны и чехи будут против
Ответ Shaiba Bash
А вы говорите, что в НХЛ защищают россиян. Нет ничего подобного, там не рискнут приглашать сборную на КМ, если шведы, финны и чехи будут против
Чехии могут сколько угодно быть против,но без России он на КМ никому не нужны
Кубок мира проходит по правилам НХЛ. Не понимаю, зачем боссу следить за международным сообществом?
Ответ Joseph William Frazier
Кубок мира проходит по правилам НХЛ. Не понимаю, зачем боссу следить за международным сообществом?
Финны, чехи, шведы просто откажутся играть, если пригласить Россию.
Ответ Ленар Ахмадуллин
Финны, чехи, шведы просто откажутся играть, если пригласить Россию.
Кто конкретно откажутся? Игроки? Хоккейные федерации? Правительство стран? Народ стран? Они все ничего не решают. Да и большинство там адекватные. Все очень просто. Если с самого верха (от пендосов скорее всего) приказ отказаться, то откажутся. Если нет приказа - не откажутся.
Откажутся значит откажутся. Сыграет Россия, Канада, США, Словакия или сборная Европы
Беттмэн: «Этому хоккею нужен новый герой»
Ответ Андрей Андреев
Беттмэн: «Этому хоккею нужен новый герой»
Или умираешь героем, или живешь, пока не станешь негодяем.
Расходимся, к Олимпиаде-2034 или 2038 должны допустить.
Да возьмите уже их. НХЛ пусть оплатит все расходы, тренера любого из лиги, необязательно русский, и так все на английском говорят, и всё. Назовите её хоть Альянс игроков из России, главное увидеть их, сейчас на играх было бы веселее
Губерниев о словах Тардифа: «Разговариваете о возвращении – возвращайте! Чего устраивать бла-бла-бла. Никто ни черта не делает, чтобы нас допустить»
Депутат Свищев о словах Тардифа: «Восстановление ОКР позволит восстановить все остальные федерации в командных видах спорта, скорее всего. И МОК об этом говорит»
Быков об Олимпиаде: «Интерес пропадает – не за кого переживать! Посмотрю финальные матчи, чтобы что-то почерпнуть новое, но не более того»
