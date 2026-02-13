Беттмэн о России на Кубке мира-2028: «Будем следить за тем, что делает международное сообщество. Для нашей игры будет лучше, если мы сможем избежать геополитических проблем»

Комиссионер НХЛ высказался касательно участия России в Кубке мира-2028.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн высказался касательно возможного участия сборной России в Кубке мира-2028.

Российские команды отстранены от соревнований ИИХФ с 2022 года. Кубок мира проходит под эгидой НХЛ.

В ответ на вопрос о том, открывает ли это двери для включения России в состав участников, Беттмэн сказал, что это все равно будет зависеть от положения страны в ИИХФ и МОК.

«Мы будем следить за тем, что делает международное сообщество в области спорта. Я не вижу необходимости принимать решение отдельно.

Честно говоря, с точки зрения нашей игры и наших игроков – откуда бы они ни были – если мы сможем избежать геополитических проблем, не только этой, но и целого ряда других, я думаю, так будет лучше для нашей игры и для наших болельщиков», – приводит слова Беттмэна The Hockey News.

Глава ИИХФ Тардиф: «Хотим, чтобы Россия и Беларусь вернулись как можно скорее. Это будет означать, что мир станет немного лучше. Мы следуем рекомендациям МОК»