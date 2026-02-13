  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фанаты «Спартака» скандировали «Эй, команда, где ваши яйца?» на матче с ЦСКА. Клуб проиграл 0:2
35

Фанаты «Спартака» скандировали «Эй, команда, где ваши яйца?» на матче с ЦСКА. Клуб проиграл 0:2

Фанаты «Спартака» выразили недовольство игрой команды с ЦСКА.

Болельщики «Спартака» выразили недовольство игрой команды в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА (0:2).

Фанаты скандировали с трибун «Эй, команда, где ваши яйца?»

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в таблице Запада с 62 очками в 54 играх.

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17706 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Ultras Action
logoСпартак
logoКХЛ
болельщики
logoЦСКА
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Какие яйца, ребята?! 43 броска в створ!!! Все штанги и перекладины обстучали! Два периода коней из их зоны не выпускали! Каким овсом Самонова с утра накормили?! Ну, бывает. Это хоккей. Игрой доволен, результатом нет.
Ответ Gleboff
Какие яйца, ребята?! 43 броска в створ!!! Все штанги и перекладины обстучали! Два периода коней из их зоны не выпускали! Каким овсом Самонова с утра накормили?! Ну, бывает. Это хоккей. Игрой доволен, результатом нет.
Когда Петухов готов тебя заклевать не только овса наешься.
Ответ Gleboff
Какие яйца, ребята?! 43 броска в створ!!! Все штанги и перекладины обстучали! Два периода коней из их зоны не выпускали! Каким овсом Самонова с утра накормили?! Ну, бывает. Это хоккей. Игрой доволен, результатом нет.
Играли хорошо, но вот в силовые как девочки боялись, Миронов с такой массой мог хоть раз корноухова или Полтапова к борту пропечатать, чтобы сразу боялись выходить на корт, у ворот могли бы хоть разок прижать кого-нибудь, а то кони Георгиева всего клюшками обстучали.
Удивил этот заряд, Спартак по содержанию игры хорошо выглядил, только реализация моментов помешало забить, но тут Самонов провёл лучший матч в сезоне для себя.
Ответ EAST_29
Удивил этот заряд, Спартак по содержанию игры хорошо выглядил, только реализация моментов помешало забить, но тут Самонов провёл лучший матч в сезоне для себя.
выглядИл )))))) очередная жертва ЕГЭ )))))
Ответ EAST_29
Удивил этот заряд, Спартак по содержанию игры хорошо выглядил, только реализация моментов помешало забить, но тут Самонов провёл лучший матч в сезоне для себя.
Комментарий скрыт
Опять скуфы будут проситься в раздевалку на "серьёзный" разговор?)

Моментов было навалом и не сдавались до самого конца. Не было безразличия.
Проиграли только начало. Эмоции, индивидуальные ошибки. Похожие голы нам ЦСКА забил в прошлом дерби. Рукавишников уже не тянет КХЛ. Разве тренерскому штабу это не понятно? Второй и третий тайм провели с контролем шайбы. Увы. Реализация! Четкости и слаженности не хватило.
Дояйцевались называется)
Это еще скромно кричали. Цыплаков Голдобин Тодд Савиков... Их потеряли из-за чего, тренерских амбиций или денег вообще нет ? Состав ну никак не слабее Торпедо, Динамо, ЦСКА... Савиков не слабее Бычкова, Королев не слабее Бычкова. Лукьянцева отцепили, дайте шанс. С лидерами вообще не понятно что...Мальцев Морозов Порядин лупят во вратаря, когда углы открыты, а ЦСКА как раз попадают...
Цска радует, напоминает в последних матчах тот Цска Никитина
Если в плей-офф Спартак 50 процентов будет использовать свои моменты и немного удачи , любого соперника можно одолеть.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Мне просто хотелось посмотреть раздевалку «Барыса». О чем мечтали игроки КХЛ?
сегодня, 21:30
Никитин о матче со «Спартаком»: «Для нас показателен 3-й период. Говорили ребятам, что в этом мастерство и заключается – сыграть на команду. Не скажу, что здорово получилось, но как есть»
12 февраля, 21:50
Тренер «Спартака» Барков о Морозове в 4-м звене: «Это поиск каких-то решений. Кому-то иногда надо взбодриться, почувствовать свою ответственность»
12 февраля, 20:57
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг выложил фото с Легковым: «Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне»
35 минут назадФото
Женские сборные Канады и США сыграют в финале Олимпиады-2026
54 минуты назад
Олимпиада-2026. Женская сборная Канады обыграла Швейцарию в 1/2 финала, США забили 5 голов Швеции
сегодня, 22:28
В трансляции матча МХЛ появился титр с подписью «###### для вида» и именем форварда «Спартака» Филимонова. «Алмаз» принес извинения
сегодня, 22:19
Игорь Ларионов: «У Зыкова травма нижней части тела, это большая потеря. Будем идти от недели к неделе. У Бландиси небольшое повреждение, к матчу с «Адмиралом» будет готов»
сегодня, 21:53
Фетисов о Лаврове: «У нас самый лучший министр иностранных дел. Наш старший товарищ любит спорт, правда, болеет за «Спартак», но это нормально»
сегодня, 21:39
Федерация хоккея Франции отстранила Кринона от матчей после драки с Уилсоном: «Провокационное поведение Пьерра подрывает ценности нашего спорта»
сегодня, 21:25
Ларионов о слухах, что Тамбиев может сменить его в СКА: «Я пригласил его в команду. В моем возрасте заходить в лес и бояться волков… Рад, что он с нами, очень быстро нашли общий язык»
сегодня, 21:04
МИД РФ и Ассоциация любительского хоккея сыграли в честь Дня дипломата. Лавров передал приветствие, Фетисов и Якушев провели символическое вбрасывание
сегодня, 20:40
Ларионов после 4:0 с «Салаватом»: «Мы не смотрим назад, только вперед. Многие вещи начали улучшаться по одной причине: игроки стали понимать, что тренерский штаб хочет»
сегодня, 20:24
Ко всем новостям
Последние новости
Виноградов о свадьбе во время сезона: «Все случилось спонтанно, собрались узким кругом. Я с супругой больше пяти лет, познакомились на хоккее»
47 минут назад
Джереми Руа: «С каждым вратарем ЦСКА чувствуем уверенность. У нас один из лучших показателей по пропущенным голам в КХЛ, наши голкиперы хорошо проводят весь сезон»
сегодня, 20:53
Скабелка о ЦСКА: «Игра стала более цельной, появились очертания того, в какой хоккей хочет играть Никитин. Видна структура»
сегодня, 19:41
Виноградов о «Торпедо» при Исакове: «Произошли серьезные тактические перестроения. Результат налицо, делаем все правильно. Клуб готов побороться за Кубок Гагарина»
сегодня, 18:53
Вратарь «Ростова» Пузяков о фильме, оставившем неизгладимый след в душе: «Рай под ногами матерей», где особенный парнишка хотел, чтобы мама попала в рай, и повел ее в Мекку»
сегодня, 18:24
Вячеслав Буцаев: «ЦСКА набрал отличный ход и будет одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. Никитин долгое время сплачивал команду, сейчас его работа приносит плоды»
сегодня, 17:27
Дементьев об ОИ-2026: «За чехов может сыграть историческая память. Они потомки великого хоккея. Это может подстегнуть их выступить лучше»
сегодня, 17:14
Сукезе об ОИ-2026: «Жаль, что Россия не участвует, много классных хоккеистов не приехали. У россиян есть Кучеров, Овечкин, Сергачев, Малкин»
сегодня, 16:59
Ансель Галимов: «Для меня матчи с московскими командами принципиальные. Ажиотаж трибун и атмосфера»
сегодня, 16:49
Сикьюра о том, кто выйдет в финал Олимпиады-2026: «Канада и США»
сегодня, 16:10
Рекомендуем