Фанаты «Спартака» скандировали «Эй, команда, где ваши яйца?» на матче с ЦСКА. Клуб проиграл 0:2
Фанаты «Спартака» выразили недовольство игрой команды с ЦСКА.
Болельщики «Спартака» выразили недовольство игрой команды в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА (0:2).
Фанаты скандировали с трибун «Эй, команда, где ваши яйца?»
На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в таблице Запада с 62 очками в 54 играх.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17706 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Ultras Action
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Моментов было навалом и не сдавались до самого конца. Не было безразличия.