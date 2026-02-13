Фанаты «Спартака» скандировали «Эй, команда, где ваши яйца?» на матче с ЦСКА. Клуб проиграл 0:2

Фанаты «Спартака» выразили недовольство игрой команды с ЦСКА.

Болельщики «Спартака » выразили недовольство игрой команды в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА (0:2).

Фанаты скандировали с трибун «Эй, команда, где ваши яйца?»

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в таблице Запада с 62 очками в 54 играх.