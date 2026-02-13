Козырев о 3:2 с «Шанхаем»: «Тяжелая победа, очень важная. Здорово проявили себя хоккеисты, особенно в концовке, когда нужно было сыграть на результат»

Козырев подвел итоги матча «Северстали» с «Шанхаем».

Главный тренер «Северстали » Андрей Козырев высказался после матча с «Шанхаем » (3:2).

– Благодарим наших болельщиков, которые оказали шикарную поддержку. Трудная, тяжелая победа, очень важная. Здорово проявили себя хоккеисты, особенно в концовке, когда нужно было сыграть на результат.

– Камалов говорит, что его могут наказать за излишние силовые приемы. Почему?

– Не могу сей вопрос комментировать, настолько абсурден. Задавайте Камалову.

– Делали акцент при подготовке на том, что пропускали в начале матчей против «Динамо», ЦСКА?

– Безусловно, очень тяжело, когда начинаем матч и даем фору такими соперниками, как СКА, «Спартак» и «Динамо». Мы играли сегодня с командой, у которой хорошие навыки. Просили ребят играть строго.

– Появилась информация, что вы и ваш тренерский штаб остаетесь на два года. Так ли это?

– Задавайте вопрос по этой информации нашему руководству, – сказал Козырев.