  • Козырев о 3:2 с «Шанхаем»: «Тяжелая победа, очень важная. Здорово проявили себя хоккеисты, особенно в концовке, когда нужно было сыграть на результат»
Козырев о 3:2 с «Шанхаем»: «Тяжелая победа, очень важная. Здорово проявили себя хоккеисты, особенно в концовке, когда нужно было сыграть на результат»

Козырев подвел итоги матча «Северстали» с «Шанхаем».

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался после матча с «Шанхаем» (3:2).

– Благодарим наших болельщиков, которые оказали шикарную поддержку. Трудная, тяжелая победа, очень важная. Здорово проявили себя хоккеисты, особенно в концовке, когда нужно было сыграть на результат.

– Камалов говорит, что его могут наказать за излишние силовые приемы. Почему?

– Не могу сей вопрос комментировать, настолько абсурден. Задавайте Камалову.

– Делали акцент при подготовке на том, что пропускали в начале матчей против «Динамо», ЦСКА?

 – Безусловно, очень тяжело, когда начинаем матч и даем фору такими соперниками, как СКА, «Спартак» и «Динамо». Мы играли сегодня с командой, у которой хорошие навыки. Просили ребят играть строго.

 – Появилась информация, что вы и ваш тренерский штаб остаетесь на два года. Так ли это?

 – Задавайте вопрос по этой информации нашему руководству, – сказал Козырев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
