Никитин о матче со «Спартаком»: «Для нас показателен 3-й период. Говорили ребятам, что в этом мастерство и заключается – сыграть на команду. Не скажу, что здорово получилось, но как есть»

Никитин высказался о тайм-ауте в матче со «Спартаком».

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о тайм-ауте во втором периоде матча со «Спартаком» (2:0).

Во втором периоде армейцы нанесли 5 бросков в створ, а «Спартак» – 14.

– Все привыкли, что ЦСКА доминирует во втором периоде, но сегодня было наоборот. Вы даже брали тайм-аут. С чем это связано?

– Парни отдали много эмоций Это все про настрой. Ты же не можешь забыть, как играть во втором периоде. «Спартак» однозначно вынудил нас так играть.

В тайм-ауте встряхнули ребят, нужны были хоккеисты, которые хорошо сыграют смену. Для нас показателен третий период. Мы говорили им, что в этом мастерство и заключается – сыграть на команду, сыграть солидно. Не скажу, что здорово получилось, но как есть.

– План на первый период был сломить сопротивление соперника?

– Мы наоборот говорили ребятам, что «Спартак» в тонусе, а мы нет. Диссонанс случился. Голы хорошие, но, возможно, ребята подумали, что Бучельников вернулся и так будет продолжаться всю игру, – сказал Никитин.

Красавцы! Особенно Самонов!
Ответ Vagner01
Красавцы! Особенно Самонов!
Особенно Никитин, а Самонову помогала вся команда, но красавчик что уж там говорить.
