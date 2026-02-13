  • Спортс
  «Ошава» попросила владельцев абонементов следить за гигиеной: «Примите душ перед игрой, если посещали спортзал или занимались чем-то, что вызвало неприятный запах»
«Ошава» попросила владельцев абонементов следить за гигиеной: «Примите душ перед игрой, если посещали спортзал или занимались чем-то, что вызвало неприятный запах»

«Ошава» попросила владельцев абонементов принимать душ перед матчами.

«Ошава» из юниорской лиги Онтарио попросила владельцев абонементов принимать душ перед матчами.

Во вторник ​​всем владельцам абонементов было разослано электронное письмо с просьбой «следить за личной гигиеной».

«Мы рады видеть вас на каждой игре и ценим энергию, которую вы привносите на арену.

Чтобы обеспечить чистоту, комфорт и приятные впечатления для всех, мы просим вас соблюдать несколько простых правил гигиены.

Пожалуйста, используйте дезинфицирующие средства для рук, расположенные по всей арене, прикрывайте рот и нос при кашле и чихании, а также следите за личной гигиеной, находясь в одном пространстве с другими болельщиками.

Если вы плохо себя чувствуете, мы призываем вас позаботиться о себе и по возможности поддержать нас из дома.

Если вы посещали спортзал или занимались чем-то, что вызвало неприятный запах от тела, пожалуйста, примите душ перед посещением игры», – говорится в письме.

Директор отдела по продажам и обслуживанию билетов клуба Джейсон Хикман сказал, что письмо было разослано в связи с сезоном гриппа, а также из-за многочисленных жалоб фанатов на запах.

Отмечается, что владельцы абонементов тратят от 634 до 1187 долларов в зависимости от выбранного места.

Позже команда извинилась перед болельщиками.

«Мы не имели права так поступать. Мы сожалеем и надеемся, что сможем «отмыться» после этой ситуации», – сказано в сообщении клуба.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Durham Radio News
Ошава
logoюниорская лига Онтарио
болельщики
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
По состоянию на 2025 год индусы, пакистанцы, бангладешцы и шри-ланкийцы составляют чуть более 11% населения Ошавы. Так что затроллили знатно )))))
Ответ Князефф
По состоянию на 2025 год индусы, пакистанцы, бангладешцы и шри-ланкийцы составляют чуть более 11% населения Ошавы. Так что затроллили знатно )))))
Именно они и покупают сезонные абонементы на хоккей ☝️🤬
Так это очень правильное начинание. Респект "Ошаве". Иногда сидишь на хоккее, рядом какой-то потный мужик, а иногда и пышная потная женщина. И никуда не пересядешь. Молодцы, что подняли проблему.
Начали за здравие , а кончили за упокой. Никакой гордости - сказали правду и давай за нее извиняться.
Такое комментировать - только портить.
