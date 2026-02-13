Кузнецов о сыне в хоккее: «Я не сторонник этого вида спорта, знаю его изнутри, противно бывает. Из миллиона детей у одного процента получается»

Кузнецов не хочет, чтобы его сын занимался хоккеем.

Нападающий «Салавата Юлаева » Евгений Кузнецов не хочет, чтобы его сын занимался хоккеем.

– Он у тебя в хоккей не идет?

– Слава богу, у меня получилось отбить это желание подальше.

– Специально?

– Да.

– А давал же все равно клюшку?

– Вот в Питере он весь год ходил, катался там два-три раза в неделю. В команду там даже какую-то записывали.

Я говорю: я не сторонник этого вида спорта.

– Не нравится хоккей?

– Нет.

– А почему тебе не нравится?

– Я изнутри знаю весь этот спорт. Настолько противно иногда бывает. Не хочется, чтобы дети еще раз проходили это все.

– Мне кажется, что тебя в хоккее все радует.

– Меня да, но не каждый человек может так реагировать на какие-то моменты. Из миллиона детей там у одного процента, наверное, получается. И не хотелось бы, чтобы... Все равно какая-то планка будет у ребенка уже сразу высокая. И будут спрашивать, и по детству будут говорить, что там батя договорился где-то...

Хочется, чтобы дети просто росли, учились, какие-то друзья были на улице. Вот это все обычное, что у нас есть. А в финансовом плане уж поможем как-то, – сказал Кузнецов.