  • Кузнецов о сыне в хоккее: «Я не сторонник этого вида спорта, знаю его изнутри, противно бывает. Из миллиона детей у одного процента получается»
19

Кузнецов о сыне в хоккее: «Я не сторонник этого вида спорта, знаю его изнутри, противно бывает. Из миллиона детей у одного процента получается»

Кузнецов не хочет, чтобы его сын занимался хоккеем.

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов не хочет, чтобы его сын занимался хоккеем.

– Он у тебя в хоккей не идет?

– Слава богу, у меня получилось отбить это желание подальше.

– Специально?

– Да.

– А давал же все равно клюшку?

– Вот в Питере он весь год ходил, катался там два-три раза в неделю. В команду там даже какую-то записывали.

Я говорю: я не сторонник этого вида спорта.

– Не нравится хоккей?

– Нет.

– А почему тебе не нравится? 

– Я изнутри знаю весь этот спорт. Настолько противно иногда бывает. Не хочется, чтобы дети еще раз проходили это все.

– Мне кажется, что тебя в хоккее все радует. 

– Меня да, но не каждый человек может так реагировать на какие-то моменты. Из миллиона детей там у одного процента, наверное, получается. И не хотелось бы, чтобы... Все равно какая-то планка будет у ребенка уже сразу высокая. И будут спрашивать, и по детству будут говорить, что там батя договорился где-то...

Хочется, чтобы дети просто росли, учились, какие-то друзья были на улице. Вот это все обычное, что у нас есть. А в финансовом плане уж поможем как-то, – сказал Кузнецов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал «Спорт-Экспресса» в YouTube
19 комментариев
Так в любой сфере тяжело, везде бывает противно. Легко только дома на диване лежать и ничего не делать. И то надоедает
Я вот на стройке 20 лет и на севере работаю бывает в минус под 50 хорошо там где нас нету но сыну совету где нибудь бумажки писать каждый приезд с вахты лечу руки плечи спину ноги не кому не посоветую такую работу монтажник жбк
Понять точно можно. Хоккей полон историй с алкоголем, драками, сотрясениями мозга, стероидами, наркотиками. Чтобы пробиться, нужен невероятный талант, стремление и, если говорить о вершине игры, то и физические данные.
Ответ S@int
Понять точно можно. Хоккей полон историй с алкоголем, драками, сотрясениями мозга, стероидами, наркотиками. Чтобы пробиться, нужен невероятный талант, стремление и, если говорить о вершине игры, то и физические данные.
Да и кто в здравом уме будет желать своему ребёнку карьеру профи? В качестве физкультуры другое дело. Это помимо проблем со здоровьем минус детство. Многие видят в конце тоннеля миллионы, а на выходе человек абы как школу заканчивает и в лучшем случае катается в вышке, за самую обычную зарплату. Без знаний и какой либо квалификации в какой то профессии. Жэка в принципе об этом и говорит
Ответ S@int
Понять точно можно. Хоккей полон историй с алкоголем, драками, сотрясениями мозга, стероидами, наркотиками. Чтобы пробиться, нужен невероятный талант, стремление и, если говорить о вершине игры, то и физические данные.
при чем здесь?
Кузя про другое. Дети алкоголем, наркотиками вроде как не сильно увлекаются.
В детском хоккее свои "прелести"
Чета ты Женя перегибаешь, по твоей логике, не должно быть династий...Чтоб ты понимал, Евгений, куда бы твой сын не пошел, дураки будут говорить , что ты ему помог, так ты просто направь, а дальше он сам сможет, или найдет свое...во всем мире династий полно, и это нормально, главное , чтоб человек был хороший...
Ответ Dmitry Danney
Чета ты Женя перегибаешь, по твоей логике, не должно быть династий...Чтоб ты понимал, Евгений, куда бы твой сын не пошел, дураки будут говорить , что ты ему помог, так ты просто направь, а дальше он сам сможет, или найдет свое...во всем мире династий полно, и это нормально, главное , чтоб человек был хороший...
А династия это обязательно хорошо? У воров, например, бывают династии). Династии, на самом деле, означают, что родители навязали детям профессию и лишили свободы выбора
Ответ agentkuper
А династия это обязательно хорошо? У воров, например, бывают династии). Династии, на самом деле, означают, что родители навязали детям профессию и лишили свободы выбора
Не обязательно, что родители навязали. Бывает, что ребёнку просто понравилось то, чем занимаются родители, попробовал, у него стало получаться, понравилось ещё больше и стало профессией. Знаю несколько династий врачей, где всё вот так и получилось.
Сейчас появился отличный детский хоккейный тренер Роман Ротенберг. Им разработаны чудесные упражнения. Он их пропагандирует в московских парках и небольших городах в окрестностях Москвы. К нему бы попасть на тренировки, тогда шансы на успешную карьеру отрицательно вырастут.
Кузнецов правильно говорит много травм у меня три сына старший геревик запретил этот спорт без спины можно остаться хоккей жёсткий очень спорт тоже для сильных мужиков
Все мы пацаны в детстве играли в хоккей, я например с пацанами во дворе, или в деревне с кривыми палками от веток на речке и все мы с восхищением смотрели на великих советских хоккеистов а в душе мечтали стать такими. Сыну Кузнецова в этом плане повезло и он мог попытаться, но каждому своё, значит ему не дано, иначе не удержишь.
Да уж в столице нашего Урала, есть чем заняться кроме хоккея, хоть Челябинск и мекка этого вида спорта. Там у всех бывших хоккеистов полно бизнеса, дети могут помогать его развивать. Мы так и сделали, когда переехали из Уфы в этот замечательный город.
Слишком много Кузнецова стало, нужны посты не только про него
