Олимпиада-2026. Канада разгромила Чехию – 5:0, США забросили 5 шайб Латвии, Швейцария победила Францию

В Милане продолжается мужской олимпийский хоккейный турнир .

Швейцария была сильнее Франции (4:0), Чехия уступила Канаде (0:5), Германия победила Данию (3:1), США обыграли Латвию (5:1).

Впервые с 2014 года игроки НХЛ выступают на турнире. Сборная России не была допущена к участию, ее заменила Франция.

Положение команд: Швейцария – 3 (1), Канада – 3 (1), Чехия – 0 (1), Франция – 0 (1). В плей-офф выходят все команды.

Положение команд: США – 3 (1), Германия – 3 (1), Дания – 0 (1), Латвия – 0 (1). В плей-офф выходят все команды.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

