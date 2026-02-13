Олимпиада-2026. Канада разгромила Чехию – 5:0, США забросили 5 шайб Латвии, Швейцария победила Францию
Продолжается мужской хоккейный турнир на Олимпиаде-2026.
В Милане продолжается мужской олимпийский хоккейный турнир.
Швейцария была сильнее Франции (4:0), Чехия уступила Канаде (0:5), Германия победила Данию (3:1), США обыграли Латвию (5:1).
Впервые с 2014 года игроки НХЛ выступают на турнире. Сборная России не была допущена к участию, ее заменила Франция.
Олимпиада-2026
Олимпийский хоккейный турнир
Групповой этап
Группа A
Положение команд: Швейцария – 3 (1), Канада – 3 (1), Чехия – 0 (1), Франция – 0 (1). В плей-офф выходят все команды.
Группа C
Положение команд: США – 3 (1), Германия – 3 (1), Дания – 0 (1), Латвия – 0 (1). В плей-офф выходят все команды.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблицы хоккейного турнира Олимпиады-2026
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Вдруг опять 12 лет не будет…
Даня в порядке как по мне)
Все все умеют.. Грубо, жестко.. Технично, все в клюшку.. ошибки к минимум
И все время в давление без прокатов
Такой хоккей приятно смотреть даже понимая что интриги никакой
с США точно заруба будет
Собираются в конкретном составе один раз в 12 лет, безо всяких Евротуров и кучи сборных разных возрастов и назначений, и просто всех рвут.
журналистка Окко спрашивает у Пастрняка (!!!) вопрос: "Какого это играть против игроков НХЛ"?
Занавес...
это что за дичь, такой вопрос задавать человеку, который один из лучших в этой самой лиге? Просто позорище какое-то.
как можно в Окко на работу устроиться?) даже я таких тупых вопросов бы не задавал, это какое-то дно