Олимпиада-2026. Канада разгромила Чехию – 5:0, США забросили 5 шайб Латвии, Швейцария победила Францию

Продолжается мужской хоккейный турнир на Олимпиаде-2026.

Швейцария была сильнее Франции (4:0), Чехия уступила Канаде (0:5), Германия победила Данию (3:1), США обыграли Латвию (5:1).

Впервые с 2014 года игроки НХЛ выступают на турнире. Сборная России не была допущена к участию, ее заменила Франция.

Олимпиада-2026

Олимпийский хоккейный турнир

Групповой этап

Группа A

Положение команд: Швейцария – 3 (1), Канада – 3 (1), Чехия – 0 (1), Франция – 0 (1). В плей-офф выходят все команды.

Группа C

Положение команд: США – 3 (1), Германия – 3 (1), Дания – 0 (1), Латвия – 0 (1). В плей-офф выходят все команды.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы хоккейного турнира Олимпиады-2026

Статистика хоккейного турнира Олимпиады-2026

какой же шикарный хоккей Канада-Чехия, настоящий как в детстве с Олимпиад...и как жаль, что не можем поболеть за сб.России, эхх
Только себя и можно винить
Спустя годы понимаешь, что хоккей на Олимпиаде с участием НХЛовцев - это невероятная вещь, привилегия, которую нужно обязательно смотреть…
Вдруг опять 12 лет не будет…
да, наглядно видно, почему НХЛ - лучшая лига мира
Да ладно, мистер кэп? Может потому что там играют лучшие игроки, не было такой мысли?
Будто Казанский сидит с дедом за столом. Ден что то увлеченно рассказывает, а дед рюмку хлопнет раз в 5 минут и что нибудь типа: ну да, такие дела внук
сейчас смотреть начал, тоже так подумал) а кто это с Казанским?
Даниил Марков. не так давно специалист по рюмкам. Слушать невозможно!
У МакДэвида уже 3 очка. Этому бегунку вообще без разницы где стату шакалить :)
Да что эти 3 очка смешно , вот Бэк из Сибири 7 очков набрал в одно игре недавно 💪никакому ни коннору ни макдэвиду и не снилось такое
Шуточки Маркова с последующим своим смехом, придают репортажу свой шарм
Это все мило конечно но в следующий раз я бы предпочел чтобы комментировал кто-то трезвый
Окко интершум, все для вас

Даня в порядке как по мне)
Маркова надо менять в перерыве,до конца матча не дотянет...
😂
Канада это конечно эталон хоккея.
Все все умеют.. Грубо, жестко.. Технично, все в клюшку.. ошибки к минимум
И все время в давление без прокатов

Такой хоккей приятно смотреть даже понимая что интриги никакой
Швейцария может чего придумает
интрига будет с США и Швеицей 100% имхо
с США точно заруба будет
После родного Автомобилиста скорости кажутся межгалактическими))
Канада, конечно, это удивительное дело.
Собираются в конкретном составе один раз в 12 лет, безо всяких Евротуров и кучи сборных разных возрастов и назначений, и просто всех рвут.
И даже без Третьяка и завываний всяких престарелых дедов(Дон Черри не в счет) о том как раньше играли хорошо а сейчас все развалили
Наверное дело в тренерах.в Канаде они топ.у нас состав собрать тоже неплохой будет.но не тянут наши коучи нхловские реалии
угарнул с послематчевого комментария Окко и Пастрняка...
журналистка Окко спрашивает у Пастрняка (!!!) вопрос: "Какого это играть против игроков НХЛ"?
Занавес...
это что за дичь, такой вопрос задавать человеку, который один из лучших в этой самой лиге? Просто позорище какое-то.
как можно в Окко на работу устроиться?) даже я таких тупых вопросов бы не задавал, это какое-то дно
У них и свои интервьюеры на местах имеются? Кто им зарплаты платит?
вообще непонятно
