  • КХЛ. «Спартак» уступил ЦСКА, «Локомотив» проиграл «Динамо» Минск, СКА обыграл «Барыс», «Сибирь» победила «Ладу»
455

КХЛ. «Спартак» уступил ЦСКА, «Локомотив» проиграл «Динамо» Минск, СКА обыграл «Барыс», «Сибирь» победила «Ладу»

В FONBET КХЛ прошли матчи регулярного чемпионата.

«Сибирь» дома одолела «Ладу» (3:2 ОТ) в FONBET КХЛ, «Барыс» уступил СКА (0:5), «Динамо» Минск обыграло «Локомотив» (4:2), «Ак Барс» победил «Торпедо» (4:3 ОТ), «Спартак» проиграл ЦСКА (0:2).

FONBET КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Fonbet Чемпионата КХЛ

Статистика Fonbet Чемпионата КХЛ

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Справедливости ради, Лимож не нарушал правила. Красковский упал от клюшки партнера. Непонятное решение судей.
Ответ Za Локомотив
Справедливости ради, Лимож не нарушал правила. Красковский упал от клюшки партнера. Непонятное решение судей.
Специально ничего не писал, чтобы не обвинили в нытье))
Спасибо за адекватность.
Ответ pack25
Специально ничего не писал, чтобы не обвинили в нытье)) Спасибо за адекватность.
да шило было удаление, никто не спорит
Ну что ж. Динамо Минск с Победой! Достойно, красиво. Локомотиву спасибо что не сдались, пытались, сняли вратаря(Никитин бы снял секунд за 20 до конца), пытались хоть еще одну забить. Игра была хороша, лидеры конференции показали хороший хоккей. И еще, если ты 5 раз удаляешься с почти лучшей командой по игре в большинстве, то ты вряд ли будешь иметь успех. До первого удаления игра была полностью под контролем Локомотива, но потом Минск игру перевернул. Серия не закончена, еще две очные встречи. Еще раз, Динамо с Победой!
Показательная игра в плане того насколько же в современном хоккее удаления ломают игру.До них во 2 периоде Динамо просто не было на льду, как и в 3 после гола Шалунова, когда Локо спокойно играл на классе с преимуществом, медленно удушая соперника в минском же стиле, чередуя лёгкий форчек с высоким блоком.Учитывая, что проблема с дисциплиной хроническая и системная с самого начала сезона, получать мы должны были раньше и больше, но именно сегодня это было больше всего не к месту, учитывая, что это 1 игра за 3 сезона, когда в Минске Квартальнова мы пытались играть от себя, от этого поражение ещё более обидно, именно из-за классного качества хоккея до глупых удалений, начиная со 2 периода, даже в большинстве выигранных матчей такой солидности не было
Тем не менее, команде спасибо за борьбу, поражения в таких играх дают большую надежду, чем победы подобные прошлой над Шанхаем
Белорусам очередная уважуха за потрясающую атмосферу и какой ужё по счёту аншлаг, с победой и желаю вам сохранить Квартальнова.Ваша команда при нём украшение КХЛ
Ответ Rio de Janeiro
Показательная игра в плане того насколько же в современном хоккее удаления ломают игру.До них во 2 периоде Динамо просто не было на льду, как и в 3 после гола Шалунова, когда Локо спокойно играл на классе с преимуществом, медленно удушая соперника в минском же стиле, чередуя лёгкий форчек с высоким блоком.Учитывая, что проблема с дисциплиной хроническая и системная с самого начала сезона, получать мы должны были раньше и больше, но именно сегодня это было больше всего не к месту, учитывая, что это 1 игра за 3 сезона, когда в Минске Квартальнова мы пытались играть от себя, от этого поражение ещё более обидно, именно из-за классного качества хоккея до глупых удалений, начиная со 2 периода, даже в большинстве выигранных матчей такой солидности не было Тем не менее, команде спасибо за борьбу, поражения в таких играх дают большую надежду, чем победы подобные прошлой над Шанхаем Белорусам очередная уважуха за потрясающую атмосферу и какой ужё по счёту аншлаг, с победой и желаю вам сохранить Квартальнова.Ваша команда при нём украшение КХЛ
Спасибо, именно так, ваши удаления и ошибка судьи перевернули игру.
Ответ Rio de Janeiro
Показательная игра в плане того насколько же в современном хоккее удаления ломают игру.До них во 2 периоде Динамо просто не было на льду, как и в 3 после гола Шалунова, когда Локо спокойно играл на классе с преимуществом, медленно удушая соперника в минском же стиле, чередуя лёгкий форчек с высоким блоком.Учитывая, что проблема с дисциплиной хроническая и системная с самого начала сезона, получать мы должны были раньше и больше, но именно сегодня это было больше всего не к месту, учитывая, что это 1 игра за 3 сезона, когда в Минске Квартальнова мы пытались играть от себя, от этого поражение ещё более обидно, именно из-за классного качества хоккея до глупых удалений, начиная со 2 периода, даже в большинстве выигранных матчей такой солидности не было Тем не менее, команде спасибо за борьбу, поражения в таких играх дают большую надежду, чем победы подобные прошлой над Шанхаем Белорусам очередная уважуха за потрясающую атмосферу и какой ужё по счёту аншлаг, с победой и желаю вам сохранить Квартальнова.Ваша команда при нём украшение КХЛ
Ну вот, грамотное рассуждение от адекватного болельщика. Таких бы побольше болельщиков
Симулянты одни в Локо. Там даже не симуляция, игрок локомотива своего скосил
Ответ Дима Я
Симулянты одни в Локо. Там даже не симуляция, игрок локомотива своего скосил
Вот минские разнылись)
Минск с победой, матч был огненный.
Вообще Минск очень куражная команда (особенно дома), и сегодня Локо своими необязательными удалениями этот кураж дал им поймать. Сами виноваты полностью. Что толку от хорошей обороны, если сами сопернику даём создавать броски и моменты удалениями?

Николаева за такие матчи (с двумя ненужными удалениями за грубую игру) надо наказывать.
Локомотив, спасибо за игру и удачи дальше. Потихоньку из ямы выбираемся, похоже.
Ответ pack25
Локомотив, спасибо за игру и удачи дальше. Потихоньку из ямы выбираемся, похоже.
Плюс к поставил ,но я не согласен со словом Яма.Скорее небольшой Спад,ведь там проигрыши в основном были в одну шайбу или доп.время или овер ,единственный провал был 4:1 с Сибиряками
Ответ jkov
Плюс к поставил ,но я не согласен со словом Яма.Скорее небольшой Спад,ведь там проигрыши в основном были в одну шайбу или доп.время или овер ,единственный провал был 4:1 с Сибиряками
Ну, да, наверное, больше спад, согласен)
ЦСКА с победой! Как судейки не старались, ничего у них не вышло. Самончик сегодня монстр!
ГОЛдобин Дацюка включил
Ахахахахаха, полосатые решили помочь лидерам запада
Ответ Iguodala
Ахахахахаха, полосатые решили помочь лидерам запада
А кому ещё? Уж не вам ли?
Вроде в основном СКА в третьем оборонялись , атака- гол! Пока нормалек!
