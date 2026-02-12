КХЛ. «Спартак» уступил ЦСКА, «Локомотив» проиграл «Динамо» Минск, СКА обыграл «Барыс», «Сибирь» победила «Ладу»
В FONBET КХЛ прошли матчи регулярного чемпионата.
«Сибирь» дома одолела «Ладу» (3:2 ОТ) в FONBET КХЛ, «Барыс» уступил СКА (0:5), «Динамо» Минск обыграло «Локомотив» (4:2), «Ак Барс» победил «Торпедо» (4:3 ОТ), «Спартак» проиграл ЦСКА (0:2).
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Спасибо за адекватность.
Тем не менее, команде спасибо за борьбу, поражения в таких играх дают большую надежду, чем победы подобные прошлой над Шанхаем
Белорусам очередная уважуха за потрясающую атмосферу и какой ужё по счёту аншлаг, с победой и желаю вам сохранить Квартальнова.Ваша команда при нём украшение КХЛ
Вообще Минск очень куражная команда (особенно дома), и сегодня Локо своими необязательными удалениями этот кураж дал им поймать. Сами виноваты полностью. Что толку от хорошей обороны, если сами сопернику даём создавать броски и моменты удалениями?
Николаева за такие матчи (с двумя ненужными удалениями за грубую игру) надо наказывать.