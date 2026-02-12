КХЛ. «Спартак» уступил ЦСКА, «Локомотив» проиграл «Динамо» Минск, СКА обыграл «Барыс», «Сибирь» победила «Ладу»

В FONBET КХЛ прошли матчи регулярного чемпионата.

«Сибирь » дома одолела «Ладу» (3:2 ОТ) в FONBET КХЛ, «Барыс » уступил СКА (0:5), «Динамо » Минск обыграло «Локомотив » (4:2), «Ак Барс» победил «Торпедо» (4:3 ОТ), «Спартак » проиграл ЦСКА (0:2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Fonbet Чемпионата КХЛ

Статистика Fonbet Чемпионата КХЛ