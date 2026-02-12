Слафковски о 4:1 с Финляндией: «Хотел бы забивать по 2 гола в каждой игре. Это прекрасное чувство, придает уверенности. Нам нужно отдохнуть и повторить это в пятницу»
Слафковски высказался о дубле в игре с Финляндией на ОИ-2026.
Нападающий «Монреаля» и сборной Словакии Юрай Слафковски высказался о победе над Финляндией (4:1) в первом матче на Олимпиаде-2026.
Форвард набрал 3 (2+1) очка.
В следующем матче, 13 февраля, команда сыграет против Италии.
«Если мы продолжим совершенствовать нашу игру, она может стать очень хорошей. Я не думал, что забью дважды, но я рад, что все так получилось, и я смог помочь своей стране и своим друзьям, которые стремятся к победе.
Я бы хотел забивать по два гола в каждой игре, но иногда этого не будет. Я был в хорошей позиции в правильный момент и бросал шайбу.
Это прекрасное чувство. Это придает уверенности, но нам нужно отдохнуть и повторить это в пятницу. Но это, безусловно, приятно», – сказал Слафковски.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
