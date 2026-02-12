Кросби о Канаде на ОИ-2026: «Главное для нас – сосредоточиться на своей игре. Знаем, что в первом матче никто не будет играть идеально, но нам нужно начать формировать свою идентичность»

Кросби высказался в преддверии первого матча Канады на ОИ-2026.

Капитан сборной Канады Сидни Кросби высказался в преддверии первого матча команды на Олимпиаде-2026.

Канада проведет первую игру на турнире 12 февраля против Чехии.

«Мы сосредоточены. Мы уважаем всех. Думаю, для нас самое главное – сосредоточиться на своей игре.

Мы знаем, что в первом матче никто не будет играть идеально, но в то же время нам нужно начать формировать свою идентичность, мы должны понять, как она должна выглядеть», – сказал Кросби.