Лишка о 4:1 с Финляндией: «Понятно, что мы не были фаворитами, у соперника очень мастеровитые хоккеисты. Но за счет командной игры и действий вратаря мы сумели победить»

Лишка высказался после победы над Финляндией на ОИ-2026.

Нападающий сборной Словакии и «Северстали » Адам Лишка высказался после победы в матче против Финляндии (4:1) на Олимпиаде-2026.

«Поскольку у соперника очень мастеровитые игроки, то при получении шайбы в опасных зонах при атаке 9 из 10 возможностей они могли реализовать. Поэтому нужно было защищать пространство у ворот.

Но я бы не сказал, что в этом плане КХЛ отстает – там тоже высокие скорости и хорошего уровня игроки, просто на Олимпиаде лучшие игроки в мире.

Понятно, что мы не были фаворитами в этой игре, у соперника очень мастеровитые хоккеисты. Но мы за счет командной игры и действий вратаря сумели победить.

Мы знали, что в первом периоде нам будет очень сложно, давно не играли в таких сочетаниях, поэтому надо было привыкать. Но все было к лучшему», – сказал Лишка.