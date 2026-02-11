Тренер Словакии о Ружичке: «Он хорошо проводит сезон. В «Спартаке» он играл с краю, но мы знали, что он центрфорвард и поможет другим ребятам в тройке»

Тренер сборной Словакии высказался о форварде Адаме Ружичке.

Главный тренер сборной Словакии Владимир Орсаг объяснил решение поставить форварда Адама Ружичку в первое звено на матч против Финляндии.

В первом матче Олимпиады словаки обыграли сборную Финляндии со счетом 4:1. Ружичка сыграл в первой тройке вместе с Юраем Слафковски и Томашем Татаром и забросил шайбу.

«У нас было несколько вариантов, он хорошо провел прошлый сезон и так же проводит нынешний. У меня были некоторые сомнения последние пару месяцев, поскольку в «Спартаке » он играл с краю. Но мы знали, что он именно центральный нападающий и поможет другим ребятам в этой тройке», – сказал Орсаг

Тренер отметил, что не придает значения клубной принадлежности игроков сборной.

«Мы не говорим о том, что у нас в команде собраны хоккеисты из НХЛ , КХЛ, Швеции. Это все словацкие ребята. Мы не делаем разницы между лигами, и каждый знает, какую он играет роль», – добавил Орсаг.