Тренер Финляндии о том, что Рантанен сыграл 15:25 против Словакии: «Нужно увеличить игровое время 1-го звена, это моя ответственность. Всем нужно совершенствоваться. И игрокам, и тренерам»

Тренер Финляндии высказался после поражения от Словакии на ОИ.

Главный тренер сборной Финляндии Антти Пеннанен высказался после поражения от Словакии (1:4) на Олимпиаде-2026.

Он ответил на вопрос об игровом времени форварда Микко Рантанена.

Нападающий провел на льду 15:25 в матче против Словакии, это 8-й показатель по игровому времени среди форвардов сборной Финляндии.

Его партнеры по звену Микаэль Гранлунд и Роопе Хинтц провели на площадке немного больше времени. Хинтц отыграл 15:44, а Гранлунд — 17:45.

«Нам нужно увеличить игровое время первого звена. Это моя ответственность.

Они, безусловно, многого от себя ожидают. Теперь нам нужно посмотреть видео, чтобы понять, что мы можем улучшить. Всем нужно совершенствоваться. И игрокам, и тренерам», – сказал Пеннанен.