Тренер Финляндии о том, что Рантанен сыграл 15:25 против Словакии: «Нужно увеличить игровое время 1-го звена, это моя ответственность. Всем нужно совершенствоваться. И игрокам, и тренерам»

Тренер Финляндии высказался после поражения от Словакии на ОИ.

Главный тренер сборной Финляндии Антти Пеннанен высказался после поражения от Словакии (1:4) на Олимпиаде-2026.

Он ответил на вопрос об игровом времени форварда Микко Рантанена.

Нападающий провел на льду 15:25 в матче против Словакии, это 8-й показатель по игровому времени среди форвардов сборной Финляндии.

Его партнеры по звену Микаэль Гранлунд и Роопе Хинтц провели на площадке немного больше времени. Хинтц отыграл 15:44, а Гранлунд — 17:45.

«Нам нужно увеличить игровое время первого звена. Это моя ответственность.

Они, безусловно, многого от себя ожидают. Теперь нам нужно посмотреть видео, чтобы понять, что мы можем улучшить. Всем нужно совершенствоваться. И игрокам, и тренерам», – сказал Пеннанен.

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7840 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Ilta-Sanomat
Тебя , конечно, петрушку, зря тренером поставили на нхловцев. Не авторитет ты для них. И по самой игре вопросы. Трусливая игра защитников в атаке. Медленно шайба ходит. Защитникам надо разрешать активнее играть , не бояться контратак возможных. Не с Канадой же играли
