Окульяр о 4:1 с Финляндией: «У них состав уровня НХЛ, а у нас нет, но мы боремся. Гордимся этой победой. Это было потрясающе, вся Словакия болеет за нас»

Окульяр высказался о победе Словакии в игре с Финляндией на ОИ.

Нападающий сборной Словакии Оливер Окульяр высказался о победе в матче против Финляндии (4:1) на Олимпиаде-2026.

«Это было потрясающе. Жарко и потрясающе! Игра шла в хорошем темпе. Мы играли по своей схеме и благодаря этому выиграли матч.

Вся страна болеет за нас, и тем более, когда мы выигрываем такой важный матч. У них состав уровня НХЛ , а у нас нет, но мы боремся, и сегодня мы боролись очень хорошо.

Это говорит о нашей команде и нашей культуре, о том, как мы сплочены. Мы гордимся этой победой», – сказал Окульяр.

Слафковски, Гернат, Ружичка, Немец, Лишка, Дворски, Фегервары, Чернак, Татар – в составе Словакии на ОИ-2026