Окульяр о 4:1 с Финляндией: «У них состав уровня НХЛ, а у нас нет, но мы боремся. Гордимся этой победой. Это было потрясающе, вся Словакия болеет за нас»
Окульяр высказался о победе Словакии в игре с Финляндией на ОИ.
Нападающий сборной Словакии Оливер Окульяр высказался о победе в матче против Финляндии (4:1) на Олимпиаде-2026.
«Это было потрясающе. Жарко и потрясающе! Игра шла в хорошем темпе. Мы играли по своей схеме и благодаря этому выиграли матч.
Вся страна болеет за нас, и тем более, когда мы выигрываем такой важный матч. У них состав уровня НХЛ, а у нас нет, но мы боремся, и сегодня мы боролись очень хорошо.
Это говорит о нашей команде и нашей культуре, о том, как мы сплочены. Мы гордимся этой победой», – сказал Окульяр.
Слафковски, Гернат, Ружичка, Немец, Лишка, Дворски, Фегервары, Чернак, Татар – в составе Словакии на ОИ-2026
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7840 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ИИХФ
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не только вся Словакия за них болеет , но очень много россиян. И это не только из-за максимально похожих панславянских флагов , но и из-за дружеских отношений с Россией. Удачи им на этой Олимпиаде.
Не только вся Словакия за них болеет , но очень много россиян. И это не только из-за максимально похожих панславянских флагов , но и из-за дружеских отношений с Россией. Удачи им на этой Олимпиаде.
+фаны Локо, Северстали и Спартака за своих)
+фаны Локо, Северстали и Спартака за своих)
Я болелющик СЮ, но мне просто нравится молодое поколение словаков, да и команда вцелом симпатичная. Удачи Словакии, бронзу взять по силам
Очень рад.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем