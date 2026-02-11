Рантанен об 1:4 от Словакии: «Нам нужно чаще выходить к воротам, забивать грязные голы. Старались изо всех сил, но их вратарь сделал несколько хороших сэйвов»
Рантанен высказался о поражении Финляндии от Словакии на Олимпиаде.
Нападающий сборной Финляндии Микко Рантанен высказался о поражении от Словакии (1:4) на Олимпиаде-2026.
Финляндия перебросала соперника со счетом 40:25.
«Мы должны были забить пару голов во втором периоде. Мы сравняли счет, и они несколько раз пробросили шайбу, так что мы оказывали хорошее давление в их зоне, но нужно забивать.
Естественно, все старались изо всех сил, но их вратарь сделал несколько хороших сэйвов. Нам нужно чаще выходить к воротам и забивать грязные голы.
Думаю, мы контролировали игру, владели шайбой и много времени проводили в зоне атаки, но значение в итоге имеет не время в зоне атаки», – сказал Рантанен.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ИИХФ
