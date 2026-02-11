Армия об 1:4 от Словакии: «Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть, но не сделали этого. Это отстойно, но это всего лишь одна игра, впереди еще много матчей»
Армия высказался о поражении Финляндии от Словакии на ОИ-2026.
Нападающий сборной Финляндии Йоэл Армия высказался о поражении от Словакии (1:4) на Олимпиаде-2026.
Финляндия перебросала соперника 40:25.
«Думаю, у нас было много шансов. Конечно, мы не можем радоваться поражению, но мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть этот матч, взять инициативу в свои руки. Но мы этого не сделали.
Так что это отстойно, но это всего лишь одна игра, впереди еще много матчей», – сказал Армия.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7839 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ИИХФ
Много то много… а в матче открытия обделались
