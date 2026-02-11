Армия об 1:4 от Словакии: «Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть, но не сделали этого. Это отстойно, но это всего лишь одна игра, впереди еще много матчей»

Армия высказался о поражении Финляндии от Словакии на ОИ-2026.

Нападающий сборной Финляндии Йоэл Армия высказался о поражении от Словакии (1:4) на Олимпиаде-2026.

Финляндия перебросала соперника 40:25.

«Думаю, у нас было много шансов. Конечно, мы не можем радоваться поражению, но мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть этот матч, взять инициативу в свои руки. Но мы этого не сделали.

Так что это отстойно, но это всего лишь одна игра, впереди еще много матчей», – сказал Армия.