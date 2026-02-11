Ружичка о Слафковски: «Он отличный игрок, я знаю, чего от него ожидать. Стараюсь помогать ему добиваться успеха»
Ружичка поделился мнением о Юрае Слафковски.
Нападающий сборной Словакии Адам Ружичка поделился мнением о своем партнере по звену Юрае Слафковски.
Форвард «Монреаля» и сборной Словакии набрал 3 (2+1) очка в первом матче мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 против Финляндии (4:1).
Ружичка отметился голом в этой игре.
«Он отличный игрок, проводит отличный сезон. Я знаю, чего от него ожидать, какой он игрок. Я играю в свою игру и стараюсь поддерживать его и помогать ему добиваться успеха.
Думаю, мы будем подпитывать друг друга. Но это всего лишь одна игра. Сейчас мы насладимся этим, а завтра сосредоточимся на следующем матче», – сказал Ружичка.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ИИХФ
Слафковски и КО вполне, могут, далеко зайти на нынешних ОИ