Ружичка о Слафковски: «Он отличный игрок, я знаю, чего от него ожидать. Стараюсь помогать ему добиваться успеха»

Ружичка поделился мнением о Юрае Слафковски.

Нападающий сборной Словакии Адам Ружичка поделился мнением о своем партнере по звену Юрае Слафковски .

Форвард «Монреаля » и сборной Словакии набрал 3 (2+1) очка в первом матче мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 против Финляндии (4:1).

Ружичка отметился голом в этой игре.

«Он отличный игрок, проводит отличный сезон. Я знаю, чего от него ожидать, какой он игрок. Я играю в свою игру и стараюсь поддерживать его и помогать ему добиваться успеха.

Думаю, мы будем подпитывать друг друга. Но это всего лишь одна игра. Сейчас мы насладимся этим, а завтра сосредоточимся на следующем матче», – сказал Ружичка.