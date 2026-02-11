Егор Сурин: «После Матча звезд возвращаешься в сезон с другой энергией. Такие мероприятия помогают перезагрузить голову»

Сурин рассказал, как участие в Матче звезд повлияло на его игру.

Нападающий «Локомотива » Егор Сурин рассказал, как участие в Матче звезд КХЛ повлияло на его игру.

В первой игре после паузы Сурин отдал 2 передачи и помог своей команде обыграть «Шанхай» со счетом 2:0.

«Соглашусь, что такие мероприятия, как Матч звезд, помогают перезагрузить голову. Эмоционально ты возвращаешься только лучше.

Я успел соскучиться по настоящему хоккею с борьбой и единоборствами. Когда играешь за места и очки, арены себя тоже иначе ведут. Поэтому после Матча звезд возвращаешься в сезон уже с другой энергией», – сказал Сурин.