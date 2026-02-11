Егор Сурин: «После Матча звезд возвращаешься в сезон с другой энергией. Такие мероприятия помогают перезагрузить голову»
Сурин рассказал, как участие в Матче звезд повлияло на его игру.
Нападающий «Локомотива» Егор Сурин рассказал, как участие в Матче звезд КХЛ повлияло на его игру.
В первой игре после паузы Сурин отдал 2 передачи и помог своей команде обыграть «Шанхай» со счетом 2:0.
«Соглашусь, что такие мероприятия, как Матч звезд, помогают перезагрузить голову. Эмоционально ты возвращаешься только лучше.
Я успел соскучиться по настоящему хоккею с борьбой и единоборствами. Когда играешь за места и очки, арены себя тоже иначе ведут. Поэтому после Матча звезд возвращаешься в сезон уже с другой энергией», – сказал Сурин.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7837 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем