Слафковски забросил 9 шайб в 8 играх на Олимпиадах. Только Шатан, Штястны, Госса и Голонка забивали больше в истории сборных Словакии и Чехословакии

Слафковски вошел в топ-5 по голам на Олимпиадах среди словацких игроков.

Форвард «Монреаля » и сборной Словакии набрал 3 (2+1) очка в первом матче мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 против Финляндии (4:1).

Всего на его счету теперь 10 (9+1) баллов в 8 играх за карьеру на Олимпийских играх.

Слафковски повторил достижение Игора Либы по голам. Больше шайб на Олимпиадах за сборные Словакии и Чехословакии забили только Мирослав Шатан (10), Петер Штястны (12), Мариан Госса (14) и Йозеф Голонка (14).