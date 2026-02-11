Слафковски забросил 9 шайб в 8 играх на Олимпиадах. Только Шатан, Штястны, Госса и Голонка забивали больше в истории сборных Словакии и Чехословакии
Слафковски вошел в топ-5 по голам на Олимпиадах среди словацких игроков.
Нападающий Юрай Слафковски вышел на 5-е место по голам на Олимпиадах среди словацких игроков.
Форвард «Монреаля» и сборной Словакии набрал 3 (2+1) очка в первом матче мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 против Финляндии (4:1).
Всего на его счету теперь 10 (9+1) баллов в 8 играх за карьеру на Олимпийских играх.
Слафковски повторил достижение Игора Либы по голам. Больше шайб на Олимпиадах за сборные Словакии и Чехословакии забили только Мирослав Шатан (10), Петер Штястны (12), Мариан Госса (14) и Йозеф Голонка (14).
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7837 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: StatsCentre
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Славковски -мегаталант конечно у словаков. Все умеет. И забить, и отдать и в обороне сыграть. Может даже на этой Олимпиаде побить рекорд.
Этакий Копитар вырисовывается для словаков
Этакий Копитар вырисовывается для словаков
Странное сравнение, будто у словаков не было своих суперзвезд, тех же Хоссы или Демитры
Слафзилла монстр! Хорош, Юрай!
Слафзилла монстр! Хорош, Юрай!
Такой мострище, что даже в Монреале не лучший-)
Учитывая что у него ещё минимум 3 ОИ (если НХЛ будет и дальше отпускать) то должен перекрыть всех и стать первым
Большой игрок уже вырос , не смотря на возраст , еще будет прибавлять , как он пашет на льду , и язык не повернется сказать , что только в атаке играет , как он подчищает и спускается назад отдельно заслуживает внимания
А где он успел в 21 год столько матчей сыграть?
А где он успел в 21 год столько матчей сыграть?
В Пекине в 17 лет
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем