  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кадейкин об Олимпиаде: «Хотелось бы посмотреть на сборную России. Интересно, как наши ребята сыграли бы»
2

Кадейкин об Олимпиаде: «Хотелось бы посмотреть на сборную России. Интересно, как наши ребята сыграли бы»

Кадейкин рассказал, что будет смотреть топовые матчи на ОИ-2026.

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин рассказал, что будет смотреть топовые хоккейные матчи на Олимпиаде-2026.

– Будешь ли смотреть Олимпиаду?

– Конечно. Но только хоккей, топовые игры.

– Есть горечь от того, что нет наших?  

– Хотелось бы посмотреть на сборную России. Интересно, как наши ребята сыграли бы.

– Я почему про это спрашиваю… Многие дискутируют на эту тему. Нужно показывать, не нужно показывать, нужно смотреть, не нужно смотреть. 

– Да слушайте, это пустая дискуссия. Хочешь – смотри, не хочешь – не смотри. Если это показывают, тебя же никто не заставляет сидеть перед экраном.

– Тем более, что Игры показывают на стриминговом сервисе. Надо прям целенаправленно дойти до него.

– Да, поэтому здесь нечего обсуждать. Кто захочет, посмотрит. Кто не захочет, того заставлять не будут. Всё зависит от людей, – сказал Кадейкин.

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7825 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
logoолимпийский хоккейный турнир
logoКХЛ
logoСоветский спорт
logoОлимпиада-2026
logoАлександр Кадейкин
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoТрактор
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ещё один. Решили уже. Мы бы взяли золото)
На какую сборную ты там хотел бы посмотреть , ее просто не существует благодаря нашим чинушам спорта.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Йоси – капитан сборной Швейцарии на Олимпиаде, Хишир, Фиала, Нидеррайтер и Глаузер – ассистенты
11 февраля, 18:38
Словакия обыграла Финляндию в 1-м матче на ОИ-2026 – 4:1, Слафковски набрал 2+1
11 февраля, 18:27
Никита Кирьянов: «Жаль, что России нет на Олимпиаде. Интересно было бы посмотреть на наш уровень по сравнению с другими. Верим и надеемся, что скоро вернемся»
11 февраля, 17:35
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Сочи», «Барыс» победил «Ладу»
15 минут назадLive
«Лада» первой в КХЛ потеряла шансы на плей-офф – после поражения от «Барыса» (3:5)
21 минуту назад
Слафковски догнал Макдэвида в гонке бомбардиров ОИ – по 6 очков. Канадец провел на матч меньше
36 минут назад
Швеция победила Словакию в 3-м туре Олимпиады – 5:3. У Петтерссона дубль, Гернат набрал 1+1
51 минуту назад
Олимпиада-2026. Швеция победила Словакию, Германия уступила Латвии, Финляндия встретится с Италией, США против Дании
56 минут назад
Германия уступила Латвии в матче Олимпиады – 3:4. У Драйзайтля 10 бросков и ассист за 28:30 на льду и полезность «плюс 2»
сегодня, 13:41
Хоккеист без зуба, но не Овечкин. Узнаете его по детской фотке?
сегодня, 13:30Тесты и игры
Слафковски забил 10-й гол в 10 матчах на ОИ – больше всех среди действующих игроков. 21-летний словак обошел Ягра и Саку Койву
сегодня, 13:08
Голкипер Дианов забросил шайбу в матче ВХЛ «Динамо-Алтай» – «Омские Крылья». Это первый вратарский гол в истории лиги
сегодня, 12:55Видео
Гол Словакии не засчитали в матче со Швецией – шайба не пересекла линию ворот полностью. Из-за эффекта параллакса на повторах возникла иллюзия гола
сегодня, 12:27Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Швеция нанесла 50+ бросков в створ двух матчах Олимпиады – 51 со Словакией, 60 с Италией. Это рекорд для Игр с участием НХЛ
5 минут назад
Пилипенко о переходе в «Авангард»: «Покидал «Северсталь» с чувством недосказанности. Если встретимся в плей-офф, будет приятная и интересная серия – принципиальной не станет»
сегодня, 13:27
Шарипзянов о драках Бобровского и Василевского: «Просто так совпало. Вратари могут подраться один раз в сезоне, злоупотреблять этим не стоит»
сегодня, 12:35
Кравчук о Канаде на ОИ: «Помимо мастерства, бросился в глаза командный дух. Когда Макдэвид и Макар бросаются под шайбы, это вдохновляет всех»
сегодня, 11:17
Защитник «Динамо» Клаэссон пропустит минимум остаток регулярки из-за травмы. Игрок неудачно упал в матче с «Автомобилистом» («СЭ»)
сегодня, 10:20
Игроки «Коламбуса» попались на розыгрыш. Их попросили «ткнуть голову» через отверстие в листе бумаги. Хоккеисты неверно поняли задачу и не справились с первого раза
сегодня, 10:10Видео
Рантанен о недовольстве Пеннаненом: «Ничего об этом не слышал, хороший тренер. Он дает нам свободу в атаке, но у него есть требования в обороне»
сегодня, 07:35
Кравчук об Олимпиаде: «Финляндия – опасный соперник в плей-офф, прагматичный. Североамериканцы не будут в восторге от ранней встречи с ними»
сегодня, 07:20
Дания не выпустит Андерсена в старте в матче против США. Сегор или Дичоу сыграют в воротах команды
сегодня, 06:40
Защитник Канады Моррисси пропустит 2-й матч подряд – против Франции. Он еще может сыграть на Олимпиаде
сегодня, 06:25
Рекомендуем