Кадейкин об Олимпиаде: «Хотелось бы посмотреть на сборную России. Интересно, как наши ребята сыграли бы»
Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин рассказал, что будет смотреть топовые хоккейные матчи на Олимпиаде-2026.
– Будешь ли смотреть Олимпиаду?
– Конечно. Но только хоккей, топовые игры.
– Есть горечь от того, что нет наших?
– Хотелось бы посмотреть на сборную России. Интересно, как наши ребята сыграли бы.
– Я почему про это спрашиваю… Многие дискутируют на эту тему. Нужно показывать, не нужно показывать, нужно смотреть, не нужно смотреть.
– Да слушайте, это пустая дискуссия. Хочешь – смотри, не хочешь – не смотри. Если это показывают, тебя же никто не заставляет сидеть перед экраном.
– Тем более, что Игры показывают на стриминговом сервисе. Надо прям целенаправленно дойти до него.
– Да, поэтому здесь нечего обсуждать. Кто захочет, посмотрит. Кто не захочет, того заставлять не будут. Всё зависит от людей, – сказал Кадейкин.