Кадейкин об Олимпиаде: «Хотелось бы посмотреть на сборную России. Интересно, как наши ребята сыграли бы»

Кадейкин рассказал, что будет смотреть топовые матчи на ОИ-2026.

Нападающий «Трактора » Александр Кадейкин рассказал, что будет смотреть топовые хоккейные матчи на Олимпиаде-2026.

– Будешь ли смотреть Олимпиаду?

– Конечно. Но только хоккей, топовые игры.

– Есть горечь от того, что нет наших?

– Хотелось бы посмотреть на сборную России. Интересно, как наши ребята сыграли бы.

– Я почему про это спрашиваю… Многие дискутируют на эту тему. Нужно показывать, не нужно показывать, нужно смотреть, не нужно смотреть.

– Да слушайте, это пустая дискуссия. Хочешь – смотри, не хочешь – не смотри. Если это показывают, тебя же никто не заставляет сидеть перед экраном.

– Тем более, что Игры показывают на стриминговом сервисе. Надо прям целенаправленно дойти до него.

– Да, поэтому здесь нечего обсуждать. Кто захочет, посмотрит. Кто не захочет, того заставлять не будут. Всё зависит от людей, – сказал Кадейкин.