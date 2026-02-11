Йоси – капитан сборной Швейцарии на Олимпиаде, Хишир, Фиала, Нидеррайтер и Глаузер – ассистенты

Роман Йоси будет капитаном сборной Швейцарии на ОИ-2026.

Защитник «Нэшвилла » Роман Йоси будет капитаном сборной Швейцарии на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Форварды Кевин Фиала («Лос-Анджелес »), Нино Нидеррайтер («Виннипег ») и Нико Хишир («Нью-Джерси»), а также защитник Андреа Глаузер («Фрибур») будут ассистентами капитана.

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 11 по 22 февраля.