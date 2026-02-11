  • Спортс
4

Йоси – капитан сборной Швейцарии на Олимпиаде, Хишир, Фиала, Нидеррайтер и Глаузер – ассистенты

Роман Йоси будет капитаном сборной Швейцарии на ОИ-2026.

Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси будет капитаном сборной Швейцарии на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Форварды Кевин Фиала («Лос-Анджелес»), Нино Нидеррайтер («Виннипег») и Нико Хишир («Нью-Джерси»), а также защитник Андреа Глаузер («Фрибур») будут ассистентами капитана. 

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 11 по 22 февраля.

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7837 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Федерации хоккея Швейцарии
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Маловато как-то ассистентов
Ну тут без вариантов, йосси неоспоримый лидер.
А вот и главные неудачники ЧМов
По другому и быть немогло. Помню так капитанил в свое время защитник Марк Штрайт у Швейцарии, но потом все его рекорды в НХЛ переписал Йоси…
Рекомендуем