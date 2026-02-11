Словакия обыграла Финляндию в 1-м матче на ОИ-2026 – 4:1, Слафковски набрал 2+1

Словакия обыграла Финляндию в первом матче на ОИ-2026.

Сборная Словакии обыграла Финляндию (4:1) в первом матче мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

Автором гола финской сборной стал Эели Толванен .

В составе команды Словакии шайбы забросили Далибор Дворски , Адам Ружичка и Юрай Слафковски , сделавший дубль.

Всего Слафковски набрал 3 (2+1) очка в этом матче. Дворски отметился 2 (1+1) баллами.

