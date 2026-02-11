Словакия обыграла Финляндию в 1-м матче на ОИ-2026 – 4:1, Слафковски набрал 2+1
Словакия обыграла Финляндию в первом матче на ОИ-2026.
Сборная Словакии обыграла Финляндию (4:1) в первом матче мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.
Автором гола финской сборной стал Эели Толванен.
В составе команды Словакии шайбы забросили Далибор Дворски, Адам Ружичка и Юрай Слафковски, сделавший дубль.
Всего Слафковски набрал 3 (2+1) очка в этом матче. Дворски отметился 2 (1+1) баллами.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Вот так вот
Все выделяют Слафковского и отчасти Главая. Спору нет, играли отлично. Но я бы выделена центров, Ружичка, Поспишил, Дворски и Сукель играли отлично. Важно, что Дворски постепенно начинает показывать свой потенциал. У него ситуация тяжелее Слафковского, поскольку он центр и не так габаритный как Юрай.
Также бы хотела выделить игроков КХЛ. Шпинат был важным игроком обороны, на мой взгляд уступал только Чернаку и Фехервари, Ружичка как первый центр очень хорошо связывал Слафковского и Татара, Лишка делал большое количество черновой работы, его скорость и форчекинг помогали Дворскому и Гудачеку.
И еще один момент. В турнире, где никто не вылетает после группового этапа все может перевернуться с ног на голову в плей-офф. И та же Словакия как победитель группы может в 1/4 отлететь от каких-нибудь шведов, прошедших через доп раунд, а финны, набрав ход по ходу турнира, могут через какие-нибудь неочевидные матчи с немцами и чехами выйти в 1/2.