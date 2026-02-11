116

Словакия обыграла Финляндию в 1-м матче на ОИ-2026 – 4:1, Слафковски набрал 2+1

Словакия обыграла Финляндию в первом матче на ОИ-2026.

Сборная Словакии обыграла Финляндию (4:1) в первом матче мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

Автором гола финской сборной стал Эели Толванен.

В составе команды Словакии шайбы забросили Далибор Дворски, Адам Ружичка и Юрай Слафковски, сделавший дубль.

Всего Слафковски набрал 3 (2+1) очка в этом матче. Дворски отметился 2 (1+1) баллами.

Таблицы хоккейного турнира Олимпиады-2026

Статистика хоккейного турнира Олимпиады-2026

Ожидания и реальность хоккея на Олимпиадах: золото – у фаворитов, в медалях не всегда топы, Финляндия удивляет

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7837 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
116 комментариев
Недавно тут была дискуссия, что игроки с КХЛ вообще ни о чём и нечего им делать на Олимпиаде, но в матче побеждает сборная, где они есть. Думайте.😁
Ответ Иван Буренков
Недавно тут была дискуссия, что игроки с КХЛ вообще ни о чём и нечего им делать на Олимпиаде, но в матче побеждает сборная, где они есть. Думайте.😁
Не хочу разводить срач, да и понятно уровень за океаном выше.. но ирония в том, что финнов 3 звена полноценно НХЛовские🤣
Вот так вот
Ответ Иван Буренков
Недавно тут была дискуссия, что игроки с КХЛ вообще ни о чём и нечего им делать на Олимпиаде, но в матче побеждает сборная, где они есть. Думайте.😁
да,но забивают нхловци.
У словаков было 3 игрока из лучшей лиги мира, фины еще легко отделались)
Рад за КХЛовских парней ,все ушли с очками ,теперь дело за Да Костой
Это что за зверь у Миннесоты в фарме играет? Это я про словацкого вратаря. Сожрал всю хвалебную финскую атаку, 39 сэйвов с 40 бросков. На его фоне Сарос выглядел очень грустно.
Ответ Ilya Volkov
Это что за зверь у Миннесоты в фарме играет? Это я про словацкого вратаря. Сожрал всю хвалебную финскую атаку, 39 сэйвов с 40 бросков. На его фоне Сарос выглядел очень грустно.
Миннесоту впору играть тремя вратарями
Ответ Ilya Volkov
Это что за зверь у Миннесоты в фарме играет? Это я про словацкого вратаря. Сожрал всю хвалебную финскую атаку, 39 сэйвов с 40 бросков. На его фоне Сарос выглядел очень грустно.
Во. Этого хлопца вторым нада сделать а Вальстеда поменять на центра
Гернат, Лишка, Ружичка с очками))) приятно как за своих
Ответ Марат Адилов
Гернат, Лишка, Ружичка с очками))) приятно как за своих
Поленья бесполезные
Стоп . Стоп . Стоп . Спортс тут давеча раздался целой статьей, о том, что какое днище КХЛ по сравнению с НХЛ . А тут получается, парень из середняка КХЛ кладет похоронную шайбу финским энхаэловцам . Что происходит?!!111
Ответ kvint(ksk)
Стоп . Стоп . Стоп . Спортс тут давеча раздался целой статьей, о том, что какое днище КХЛ по сравнению с НХЛ . А тут получается, парень из середняка КХЛ кладет похоронную шайбу финским энхаэловцам . Что происходит?!!111
Да тут интересно даже не гол от парня из середняка КХЛ. А какой там процент у него на точке. Финны ему постоянно её проигрывали.
Ответ kvint(ksk)
Стоп . Стоп . Стоп . Спортс тут давеча раздался целой статьей, о том, что какое днище КХЛ по сравнению с НХЛ . А тут получается, парень из середняка КХЛ кладет похоронную шайбу финским энхаэловцам . Что происходит?!!111
Да, забить в пустые - определённо успех всей лиги.
Стуббббб сказал что в этом виновата Россия и ушёл играть в гольф с Трумпом.
Юрай на опыте уже вторая олимпиада в 22 года
Наших с победой!

Все выделяют Слафковского и отчасти Главая. Спору нет, играли отлично. Но я бы выделена центров, Ружичка, Поспишил, Дворски и Сукель играли отлично. Важно, что Дворски постепенно начинает показывать свой потенциал. У него ситуация тяжелее Слафковского, поскольку он центр и не так габаритный как Юрай.

Также бы хотела выделить игроков КХЛ. Шпинат был важным игроком обороны, на мой взгляд уступал только Чернаку и Фехервари, Ружичка как первый центр очень хорошо связывал Слафковского и Татара, Лишка делал большое количество черновой работы, его скорость и форчекинг помогали Дворскому и Гудачеку.
Ответ Cbj Fan
Наших с победой! Все выделяют Слафковского и отчасти Главая. Спору нет, играли отлично. Но я бы выделена центров, Ружичка, Поспишил, Дворски и Сукель играли отлично. Важно, что Дворски постепенно начинает показывать свой потенциал. У него ситуация тяжелее Слафковского, поскольку он центр и не так габаритный как Юрай. Также бы хотела выделить игроков КХЛ. Шпинат был важным игроком обороны, на мой взгляд уступал только Чернаку и Фехервари, Ружичка как первый центр очень хорошо связывал Слафковского и Татара, Лишка делал большое количество черновой работы, его скорость и форчекинг помогали Дворскому и Гудачеку.
Ружичка только на точке хорош. В остальном дерево.
Тут все так радуются успехам КХЛ на Олимпиаде, как будто у Словакии не 3 человека из КХЛ, а 15. И это не первый матч, а минимум полуфинал :)

И еще один момент. В турнире, где никто не вылетает после группового этапа все может перевернуться с ног на голову в плей-офф. И та же Словакия как победитель группы может в 1/4 отлететь от каких-нибудь шведов, прошедших через доп раунд, а финны, набрав ход по ходу турнира, могут через какие-нибудь неочевидные матчи с немцами и чехами выйти в 1/2.
Ответ Всё такЪ
Тут все так радуются успехам КХЛ на Олимпиаде, как будто у Словакии не 3 человека из КХЛ, а 15. И это не первый матч, а минимум полуфинал :) И еще один момент. В турнире, где никто не вылетает после группового этапа все может перевернуться с ног на голову в плей-офф. И та же Словакия как победитель группы может в 1/4 отлететь от каких-нибудь шведов, прошедших через доп раунд, а финны, набрав ход по ходу турнира, могут через какие-нибудь неочевидные матчи с немцами и чехами выйти в 1/2.
Пошел антикриз от секты свидетелей НХЛ 🤣
Ответ Всё такЪ
Тут все так радуются успехам КХЛ на Олимпиаде, как будто у Словакии не 3 человека из КХЛ, а 15. И это не первый матч, а минимум полуфинал :) И еще один момент. В турнире, где никто не вылетает после группового этапа все может перевернуться с ног на голову в плей-офф. И та же Словакия как победитель группы может в 1/4 отлететь от каких-нибудь шведов, прошедших через доп раунд, а финны, набрав ход по ходу турнира, могут через какие-нибудь неочевидные матчи с немцами и чехами выйти в 1/2.
Потому что игроки КХЛ были одними из лучших и для нас это очень важно. Причем Ружичка первый центр и Гернат в ТОП 4 защитников. Для нас это супер, если бы они, вместе с Лишкой провалились, нам бы было не с кем играть.
