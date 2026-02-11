Депутат Свищев об Овечкине: «Каждое утро смотрю, какие матчи он провел – забил или нет. Когда получается, радуюсь: «Когда же он до тысячи дойдет?» А он сто процентов дойдет»
Депутат Свищев об Овечкине: каждое утро смотрю, какие матчи он провел.
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев считает, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сумеет забросить тысячу шайб в НХЛ.
На данный момент у хоккеиста 996 шайб в НХЛ с учетом плей-офф (второй результат в истории лиги, рекорд у Уэйна Гретцки – 1016). В рамках регулярок – 919 голов (рекорд лиги).
«Все, кто любит спорт, знают Овечкина. За 2025 год я поставил его спортсменом номер один. Каждое утро просыпаюсь, смотрю, какие матчи он провел – забил или не забил, отдал или не отдал голевую.
Когда получается, радуюсь: «Когда же он до тысячи дойдет?» А он сто процентов дойдет до этого результата. Это основная задача», – заявил Свищев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РИА Новости»
Сразу думаю : Забьёт ?