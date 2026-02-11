  • Спортс
  • Депутат Свищев об Овечкине: «Каждое утро смотрю, какие матчи он провел – забил или нет. Когда получается, радуюсь: «Когда же он до тысячи дойдет?» А он сто процентов дойдет»
Депутат Свищев об Овечкине: «Каждое утро смотрю, какие матчи он провел – забил или нет. Когда получается, радуюсь: «Когда же он до тысячи дойдет?» А он сто процентов дойдет»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев считает, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сумеет забросить тысячу шайб в НХЛ.

На данный момент у хоккеиста 996 шайб в НХЛ с учетом плей-офф (второй результат в истории лиги, рекорд у Уэйна Гретцки – 1016). В рамках регулярок – 919 голов (рекорд лиги).

«Все, кто любит спорт, знают Овечкина. За 2025 год я поставил его спортсменом номер один. Каждое утро просыпаюсь, смотрю, какие матчи он провел – забил или не забил, отдал или не отдал голевую.

Когда получается, радуюсь: «Когда же он до тысячи дойдет?» А он сто процентов дойдет до этого результата. Это основная задача», – заявил Свищев.

Источник: «РИА Новости»
Сразу видно глора, не знающего график НХЛ
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Сразу видно глора, не знающего график НХЛ
Утром мажу бутерброд
Сразу думаю : Забьёт ?
А когда Овечкин какакать ходит депутат Свищев тоже радуется
работать не пробовал свищ?
Духа читают все. От дворников до депутатов))
А работать когда? Следит за Овечкиным, раздает интервью....
Ответ Александр Кратюк
А работать когда? Следит за Овечкиным, раздает интервью....
Так он же не 24 часа в день работает.
Каждое утро смотрю цены на огурцы, когда же до тысячи дойдёт?
Депутат Свищев не пробовал в живую матч посмотреть, как положено настоящему болельщику, ну или хотя бы позже в записи, а не смотреть лишь на циферки в утренних новостях в ожидании рекордов, тем более потом вместе с другими депутатами всегда можно сладко подремать прямо на заседании в уютных креслах здания ГосДумы, что мы все не раз видели)
Ответ Alex.K71
Депутат Свищев не пробовал в живую матч посмотреть, как положено настоящему болельщику, ну или хотя бы позже в записи, а не смотреть лишь на циферки в утренних новостях в ожидании рекордов, тем более потом вместе с другими депутатами всегда можно сладко подремать прямо на заседании в уютных креслах здания ГосДумы, что мы все не раз видели)
Гблт запретили, сейчас раздельно подремывают
Ответ Alex.K71
Депутат Свищев не пробовал в живую матч посмотреть, как положено настоящему болельщику, ну или хотя бы позже в записи, а не смотреть лишь на циферки в утренних новостях в ожидании рекордов, тем более потом вместе с другими депутатами всегда можно сладко подремать прямо на заседании в уютных креслах здания ГосДумы, что мы все не раз видели)
Точно, а я то думал, почему они на заседаниях спят, оказывается они НХЛ смотрят. А Свищев не спит, потому, что только хайлайты Вашингтона в записи просматривает. Незачет.
Интерстеллар свищева: в этой Вселенной Овечкин играет каждый день, в том числе в олимпийской паузе, да еще, судя по всему, и не по одному матчу, бывает.
