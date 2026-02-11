Кадейкин об НХЛ: «Я не романтик и не фантазер, ориентируюсь на конкретику. Если есть предложение, рассматриваю. Нет предложения – о чем думать?»

Кадейкин высказался о том, что не попытался начать карьеру в НХЛ.

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин высказался о том, что не попытался начать карьеру в НХЛ.

Кадейкин был выбран «Детройтом» под общим 201-м номером на драфте НХЛ-2014.

– Не рефлексируешь по поводу «Детройта» и того, что не уехал тогда во время пандемии?

– Нет, зачем? У меня есть некоторые размышления, да, я понимаю, что были моменты, когда все могло сложиться по-разному. Но это уже произошло, и теперь что с этим поделать?

Я подходил к каждому выбору и моменту осознанно и вдумчиво, адекватно воспринимая себя и ситуацию. Поэтому сейчас раздумывать и жалеть о том, что я все взвесил и принял обдуманное решение, наверное, уже что-то из области психиатрии. Бред.

– После ковидного сезона туда не тянуло особо?

– Нет.

– Может, были какие-то размышления? Например, было бы прикольно пожить в Америке или что-то в этом роде?

– Нет, такого не было, потому что я не романтик и не фантазер. Я больше ориентируюсь на конкретику. Если есть предложение, я его рассматриваю. Нет предложения – о чем думать?

Можно много чего нафантазировать, уйти мыслями в сторону, а потом, когда это не реализуется, сидеть и разочаровываться. Какой в этом смысл?

– Своя логика в этом есть.

– Да, в этом как раз логика и есть. Здравый смысл, по-моему, тут только и присутствует.

– Много молодых ребят в России, которые считают, что стоит только уехать, и они сразу станут там звездами.

– Да, такое есть. Дай бог. Но здесь ничего не сделаешь. Очень много молодых проецируют себя уже где-то там, но забывают о том, что происходит под ногами. Это большая проблема.

Как будто бы, поехав туда, они станут другими. В первую очередь нужно стать другим, а потом уже ехать.

– Там сталкиваешься с новыми требованиями, а сам не меняешься. Рассчитываешь на то, что уедешь, и из тебя сделают конфетку...

– Да, там никто не будет над тобой с палкой стоять. Возможно, ты быстро поменяешь свое отношение, подстроишься под требования, поймешь, что это тот хоккей, в который ты можешь играть. Если у тебя есть терпение и нацеленность на карьеру в НХЛ, тогда да, – сказал Кадейкин.