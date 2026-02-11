Никита Кирьянов: «Жаль, что России нет на Олимпиаде. Интересно было бы посмотреть на наш уровень по сравнению с другими. Верим и надеемся, что скоро вернемся»

Никита Кирьянов высказался о хоккейном турнире на ОИ.

Нападающий «Локомотива» Никита Кирьянов высказался о хоккейном турнире на Олимпийских играх-2026.

«Смотрел биатлон на Олимпиаде, планирую смотреть мужской турнир по хоккею, но пока что не очень пристально слежу за Олимпиадой. Ни за кого не буду болеть, только переживать за Мартина Герната. Мы пожелали ему удачи перед отъездом. Надеюсь, у Словакии получится хорошо выступить на Играх.

Жаль, что нашей команды нет на Олимпиаде. Очень интересно было бы посмотреть на российскую сборную, на наш уровень по сравнению с другими. Верим и надеемся, что мы скоро вернемся», – сказал Кирьянов.